Joyas ecológicas: cuando la basura se convierte en objeto de deseo

La sensibilidad ecológica ha empezado a florecer en el mundo de la moda, el segundo sector más contaminante del planeta. Términos como sostenibilidad, reciclaje o ecología se han colado en el día a día de las marcas y empiezan a estar presentes durante todas las etapas por las que pasa el producto, desde el diseño o las materias primas hasta el packaging final en el que se entrega al cliente.

Hoy un producto bueno no es aquel que es bonito, ni siquiera que se vende bien, sino aquel que su comercialización no implica un daño excesivo al planeta. El cliente también quiere poner su grano de arena, por lo que prefiere comprar este tipo de prendas. Por ello las marcas explotan su imagen eco con anuncios del uso de algodones orgánicos, recogen ropa usada que convierten en nuevos tejidos o lanzan colecciones con ropa antigua.

Dentro de este movimiento sostenible se encuentra el reciclaje. Parece algo más propio de otros sectores, pero dentro de la moda también es posible reciclar y se hace a diferentes niveles. El más básico es utilizar las fibras de prendas que ya no se usan para la creación de nuevos materiales con las que confeccionar ropa. Existen otras formas, por ejemplo darle una segunda vida a las prendas donándolas o vendiéndolas en el mercado vintage.

También se puede modificar la prenda adaptándola a las nuevas tendencias. La popularización del diseño con el programa de TVE 'Maestros de la costura' nos está enseñando que la máquina de coser no es cosa de nuestras abuelas y lo que puede cambiar una prenda si le modificamos el patrón, unos botones o la reconvertimos en una prenda totalmente distinta.

Por eso reciclar no es algo que esté reservado a las grandes compañías, también lo puedes hacer tú mismo en tu propia casa con ropa que hayas dejado de utilizar. Nunca se sabe si puede ser el principio de un gran negocio. Para demostrártelo, Vozpópuliha hablado con Cristina Valdespina, creadora y diseñadora de la firma Artaps, una marca que pertenece al colectivo Tenerife Moda y que se dedica a diseñar joyas creadas a base de elementos a los que ya no se dan uso como botellas, bolsas de plástico o CDs de música.

¿Cómo nace la marca?

La idea empieza a gestarse en el año 2006, antes me dedicaba a otro tipo de artes como la pintura. Nos pidieron realizar una instalación para la semana cultural de nuestro pueblo, Roda de Berá, en Tarragona. El sitio de la instalación era un típico patio catalán así que nos imaginamos una gran escultura suspendida en el aire. Nos encontrábamos ante dos problemas, uno era que tenía que pesar poco, y el otro el presupuesto que era muy limitado. Después de varias investigaciones llegamos al plástico que es un material ligero y barato. Pasamos a transformar el plástico en un material noble y así es como nace el primer proyecto.

Luego surgió la idea de hacer un broche y lo presenté en una feria donde fue todo un éxito y lo vendí todo. Fue una señal y cambié el rumbo hacia la joyería. Me mudé a Tenerife y llegué en temporada baja de ventas así que dediqué los primeros meses a familiarizarme con las artes de la isla. Artaps nació definitivamente en 2015, después de mucho investigar con los materiales, de pruebas y errores.

Trabajas con bolsas de plástico, botellas, tapones... ¿Qué material es el más fácil de trabajar?

Todo es adaptarse a trabajar con el material. Algunos son buenos para hacer un tipo de diseños y otros para otros. Lo importante es la creatividad, un tapón rojo, por ejemplo, va a dar un resultado diferente a un tapón azul. Nunca sabes lo que puede surgir, porque nadie lo ha usado antes.

El CD como materia prima

Ahora estás desarrollando muchas de tus joyas a bases de CDs. ¿Cómo es trabajar con esta materia prima?

Es más complicado. Un tapón de plástico se funde y ya tienes la materia prima, pero para empezar a trabajar con los CDs tienes que separar la parte plástica de la digital y eso es muy complicado.

¿Y cómo llegaste a pensar que podías sacar joyas de los CDs?

No eres consciente, no surge de la cabeza. Yo pienso con las manos, voy trabajando y trabajando con cosas y luego es cuando aparece el razonamiento y le das forma. Lo primero de todo es la investigación y el trabajo con el material.

Estoy acabando con todas las existencias de CDs de Tenerife

¿De dónde sacas los CDs?

En Tenerife estoy acabando con todas las existencias de la isla. La gente me los trae o los voy recogiendo. Lo malo es que es un material difícil de transportar porque pesan mucho. He reciclado toneladas. Por ejemplo, cerró una emisora de radio y de ahí pude rescatar 4.000 CDs. Date cuenta que para hacer una lámpara puedo gastar 80 CDs, y un bolso requiere 15 unidades.

Además no todos son iguales, no es lo mismo trabajar con un CD que con un DVD. Para hacer una pajarita necesito dos CDs y tienen que ser iguales, con el mismo color de la carátula, para que el diseño sea uniforme.

Por eso dices de tu marca que "cada joya es única y diferente"

Si, pueden ser piezas parecidas pero no son idénticas. Para que te hagas una idea, trabajar con el CD es parecido a los profesionales que trabajan con el vidrio.

No dejas de investigar con nuevos materiales y reciclar. ¿Qué será lo próximo que está por venir?

La próxima colección que lanzo es la de primavera - verano. La estoy realizando a base de cactus. Yo vendo joyas con mensaje y el mensaje va más allá del reciclaje, es decir que "todo puede darse la vuelta". Del desecho al deseo le digo yo. Yo juego a esconder la materia prima, "ennoblo" el material, lo oculto.

Me gustaría desfilar con otras marcas que compartan mi filosofía, que no sea raro encontrar reciclaje

El mensaje que quiero transmitir con el trabajo que he hecho con la tunera del cactus es la magia. Estamos rodeados de magia y no somos capaces de verla. He trabajado con una asociación de discapacitados y acoplo mis piezas con su croché llegando a diseños llenos de color. En el futuro sigo por esa línea, trabajando con tapones o CDs como si fueran gemas que se engarzan en joyas.

Me gustaría que surgieran más marcas como la mía y que aumente la conciencia social. Que no sea raro encontrar reciclaje y desfilar con otras marcas que compartan mi misma filosofía.

Hoy la marca produce joyas. ¿Te ves en el futuro dando vida a otro tipo de productos?

Hago muchas cosas porque me divierte. También estoy creando lámparas, clutchs y tocados. Entre semana me dedico a realizar el producto de la marca y el fin de semana es mi momento creativo, cuando me pongo a trabajar en nuevas ideas.

Pienso con las manos

¿En qué te inspiras para diseñar?

Cuando he trabajado bajo el paraguas de una inspiración... al final la colección terminaba siendo una cosa totalmente contraria. Así que dejé de pensar en inspiraciones. Pienso con las manos, vas captando cosas sin darte cuenta y en algún momento esas ideas se traducen en joyas.

Polémicas con el cambio climático

¿Dónde te gustaría que estuviera tu marca en cinco años?

¡En cinco años lo mismo no hay marca ni mundo! Mi sueño es la aplicación de medidas más fuertes en contra del cambio climático que es toda una realidad. A nivel empresarial, me gustaría que Artaps esté disponible en el exterior. Producto canario proyectado hacia el resto del mundo.

El cambio climático es una realidad y negar la realidad es absurdo

En los últimos días hemos sido testigos de polémicas políticas por el cambio climático. Declaraciones negacionistas como las del presidente Trump o la popular Díaz Ayuso. ¿Qué opinión te merecen estas polémicas?

Yo no veo ni polémica. No acabo de entender que alguien piense que se va a salvar del cambio climático. Es un problema mundial del que no podemos escapar. El cambio climático es palpable, es una realidad y negar la realidad es absurdo.

Habría que educar a los niños para crear un cambio de conciencia social. Pero quizás ya sea tarde y no lleguemos a tiempo de poner una solución.

Hay grandes marcas que se lavan la cara con campañas ecológicas que no son ciertas

¿Cuánta responsabilidad tiene el consumidor en el impacto negativo de la moda en nuestro planeta?

Todo es puramente económico y de una gran falta de conciencia. El consumidor es responsable al 100% pero prefiere comprar el producto más barato, sin darse cuenta de lo que existe detrás de ese precio. Yo intento que mis piezas no sean caras, el problema es encontrar telas y materiales orgánicos, por eso los precios de los productos ecológicos son más caros.

Pero muchas veces ocurre que se le engaña al cliente. Yo veo como hay grandes marcas que se lavan la cara con campañas ecológicas que no son ciertas.

La moda sostenible se está desarrollando en países con economías fuertes. Hay gente que realmente no tiene dinero, que no puede llegar a comprar este tipo de productos. Lo que hay que cambiar también es la conciencia, es mejor tener una cosa buena que diez malas.

Seguramente, después de leer nuestra entrevista, verás con otros ojos esos CDs que acumulan polvo en casa. Ahora cualquier disco que tengas en casa puedas verlo como una joya, sea del cantante que sea y sin tener en cuenta las canciones que contiene.