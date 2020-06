Los apasionados besos entre Sandra Barneda y Nagore Robles a ojos de todos

Sandra Barneda y Nagore Robles siempre son muy discretas con su vida privada. La periodista, de 44 años, y la colaboradora de televisión, de 36, no obstante, de vez en cuando se saltan la norma, como este fin de semana.

Con un apasionado beso, Barneda ha confirmado que ha vuelto con Nagore. Recordemos que ambas cortaron en verano de 2019 después de tres años saliendo, y desde entonces su distanciamiento ha sido evidente. Dejaron de seguirse en las redes sociales en septiembre y cortaron todo tipo de contacto. Sin embargo, desde que Barneda habló de su relación con Robles en televisión y dijo que "ella es lo más fuerte" que le ha "pasado nunca", parece que hubo un acercamiento entre las presentadoras. Tanto es así que a día de hoy presumen de su amor.

Los apasionados besos entre Sandra Barneda y Nagore Robles

Sandra Barneda aprovechó el día del Orgullo Gay para subir a sus redes sociales una foto en la que ambas aparecen besándose, lo que confirma que han vuelto.

"Reservado mi derecho a besar a quien quiera. Reservada para ti. Creciendo juntas. ¡Feliz orgullo!", ha escrito en la publicación:

Nagore ha contestado "mi hogar" y un emoticono de corazón, lo que deja claro que están mejor que nunca.

Su otro beso que dio mucho que hablar

Esta no es la primera vez que vemos a ambas besándose, pues en las elecciones generales de 2019, Nagore subió otra imagen del estilo con el mismo sentido reivindicativo: "Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena polla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar. Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y follamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir".

"No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar", añadió, en relación a las elecciones generales.

Y esto es todo, lector. Como vemos, el amor está en el aire. ¿Qué opinas de esta pareja?