La foto de Barei (Eurovisión) dando el pecho a sus gemelos abre el debate

La cantante Bárbara Reyzábal González-Aller, más conocida por el nombre artístico Barei, quien fue nuestra representante en Eurovisión 2016 (para que la ubiques), ha causado un gran revuelo en redes sociales por haber subido una foto dando el pecho a sus hijos.

Los niños, llamados India y León, tienen dos años, una edad que a su madre le parece conveniente para seguir dándoles el pecho.

La foto de Barei (Eurovisión) dando el pecho a sus gemelos (a la vez) causa polémica

Las decisiones en lo que respecta a la maternidad siguen siendo polémicas, sobre todo lo que se refiere a da el pecho.

Quizá por eso Barei ha subido estas dos fotos dando de mamar a sus hijos con el siguiente texto: "¿No son demasiado mayores para seguir tomando “pecho”? ¿Cómo puedes seguir teniendo leche? Algún día tendrás que dejarlo ¿no? Miles de preguntas con las que tenemos que lidiar cuando nuestros hijos ya no tienen meses y ya andan, tienen dientes, hablan (en su original idioma difícil de entender aún) y corren a por ti con su grito de guerra favorito “tetaaaaa” y te bajan la camiseta o te levantan un jersey y se sirven solos... Y yo pregunto lo siguiente: ¿acaso no somos demasiado mayores para seguir tomando leche de vaca (otro mamífero) el resto de nuestra vida?", ha empezado diciendo.

Cuando nuestros hijos ya no tienen meses y ya andan, tienen dientes, hablan (en su original idioma difícil de entender aún) y corren a por ti con su grito de guerra favorito “tetaaaaa” y te bajan la camiseta o te levantan un jersey y se sirven solos

"¿Por qué al tomar leche de otro animal no se cuestiona la edad y sí se se hace con la leche de “la madre” ( mamífero de su misma especie)? ¿Qué pensáis que hace que con una se cuestione todo tanto y con la otra no? ¿Será la leche realmente? ¿O es el hecho de tener a la madre con las tetas fuera y a su disposición lo que irrita a algunos? No lo sé... Se abrió el debate".

Las fotos fueron realizadas por el padre de las criaturas cuando éstas acababan de llegar del colegio.

¿Qué opinas de la lactancia prolongada?