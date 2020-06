Especial bañadores de hombre: 15 ideas para saber cuál estrenar este verano

Si analizamos nuestros armarios de verano veremos que están repletos de camisetas, bermudas, camisas o polos, seguro que más de los que necesitamos. ¿Y cómo andamos de bañadores? Este suele ser nuestro talón de Aquiles ya que no les prestamos mucha atención porque sólo recurrimos a ellos durante las vacaciones.

Como con cualquier otra prenda, los bañadores también se ven influenciados por las tendencias y van cambiando con cada temporada. Por eso es importante renovar nuestra flota y ser un poco infieles a los diseños que nos llevan acompañando año tras año. ¡Es hora de estrenar! Y esta vez nos lo merecemos más que nunca ya que las playas y piscinas del 2020 se han hecho esperar más de lo normal.

Cuando elegimos un bañador siempre nos dejamos llevar por su imagen: que nos guste el color, que el estampado nos parezca atractivo o que el corte nos resulte cómodo. Sin embargo, más allá del diseño, también es importante centrarnos en detalles más prácticos como por ejemplo pensar en el uso que le vamos a dar (no es lo mismo un bañador para practicar deporte que para tomar el sol) o aspectos técnicos, como que sean de secado rápido.

15 ideas para estrenar bañador

Desde Vozpópuli no te vamos dar ni una, ni dos, ni tres recomendaciones para renovar tu bañador este verano. Somos tan generosos que te proponemos quince ideas. Será imposible que entre los más de 50 bañadores que te vamos a proponer no te enamores de alguno. ¿Dispuesto a zambullirte en la moda de baño de este verano?

1) Bañadores con aire tropical

Lo tropical está muy de moda, y eso tiene también su traducción en los bañadores. Prepárate porque la flora y fauna selvática es la gran favorita para los estampados de este verano. Podremos encontrar de todo, desde palmeras a grandes flores de colores, desde tucanes o loros hasta flamencos y todo con un alarde colorido que no dejará indiferente.

2) Estampados 'Tie Dye'

En su día ya advertimos que el Tie Dye estaba de vuelta este verano y que los dibujos desteñidos iban a ser lo último en estos meses. Si nos fijamos en el baño, las prendas se llenan de colores flúor con una imagen muy psicodélica y nada discreta. Si prefieres algo más relajado, puedes apostar por bañadores en un mismo tono que dan el aspecto de estar aún húmedos.

3) Alistarse en la Marina

Cuando pensamos en los estampados militares siempre recurrimos a tonos marrones o verdes. Pero hay que pensar que, además de los ejércitos de tierra y de aire, también existe la Marina. Los bañadores pueden apostar de la misma manera por esos dibujos de camuflaje aunque con una clara preferencia por los tonos marinos como los azules o el coral.

4) Un mar de flores

Aunque el protagonista sea el agua, los bañadores se van a llenar también de flores durante este verano. Las encontrarás de todas las especies, colores y tamaños así que podremos elegir diseños de lo más románticos y otros mucho más divertidos y juveniles. Cada hombre tendrá su ramillete favorito.

5) Echarse a la mar

El mar es una de las grandes fuentes de inspiración para alegrar los bañadores del 2020 y las marcas han bebido de todo tipo de influencias marítimas. Existen un sinfín de motivos náuticos como anclas, veleros o nudos marineros. También está todo lo relacionado con los animales marinos desde delfines o ballenas hasta pequeñas conchas. Eso sí, en esta tendencia hay un claro ganador y es el color azul.

6) Quedarse a rayas

No hay nada que nos encaje más en el estilo marinero que unas buenas rayas. Si queremos ser fieles a lo clásico apostaremos por los tonos azul y blanco, si buscamos ser más originales escogeremos otros colores e incluso rayas desiguales. Puedes elegir entre estampados horizontales o verticales, cualquiera de ellos es válido, pero recuerda siempre que el vertical nos hace más altos y el horizontal más anchos.

7) Juegos geométricos

Las rayas dejan paso a otro tipo de estampados que juegan igualmente con la geometría. Es el turno de otro tipo de elementos como círculos, triángulos o rombos en un juego óptico que tiene un toque hipnótico. Si quieres destacar, apuesta por estampados en blanco y negro de estilo op art o con dibujos con reminiscencias setenteras.

8) Micro dibujos

Si quieres escaparte del típico bañador liso pero no eres muy amigo de los estampados, tu elección perfecta serán los micro dibujos. Se trata de unos 'prints' más pequeños y discretos que se repiten de manera regular por todo el diseño y que son suficiente para darte un toque diferente a tu look pero no llegan a resultar demasiado estridentes.

9) Más estampados alternativos

Más allá de los motivos que hemos repasado, nos encontraremos con multitud de estampados entre los que elegir. ¿Por cuál arriesgarnos? Lo mejor es elegir aquellos que son tendencia durante esta temporada como por ejemplo los lunares o el paisley. Además destacan otros dos estampados como son las frutas y la estética del hip-hop de los años 90.

10) Diseños monocolor

Pasamos página para dejar atrás los estampados de vanguardia para centrarnos en otros aspectos que son también muy importantes. Si tu pasión son los bañadores más discretos, lo tuyo son los diseños de un solo color. Si quieres animar un poco el outfit puedes elegir modelos que tengan algún detalle especial como ribetes o cordones en otros tonos que aporten un sutil toque al conjunto.

11) Luces fluorescentes

Si te gusta ganar apostando siempre por el caballo ganador, este verano no existe un único color protagonista en la moda de baño si no toda una gama: los tonos flúor. Puedes escoger el que más te guste: amarillo, naranja, rosa, verde... cualquiera de ellos es válido. Te desvelamos un secreto, este tipo de colores son perfectos para presumir de bronceado.

12) Los tonos pastel

Como en la moda siempre nos gustan las contraposiciones, si se llevan los colores más fluorescentes, también son tendencia los contrarios, los tonos pastel. ¡A gusto del consumidor! Puedes elegir cualquier color en su gama más pálida. Además puedes recurrir a ellos en bañadores monocolor o en los estampados que hemos visto anteriormente.

13) Bloques de color

¿Te de debates entre comprar un bañador liso o uno a rayas? Entonces el llamado color block es tu solución. Se trata de los diseños realizados a través de bloques de color y la cantidad de tonos que se mezclen depende de ti, puedes elegirlos de dos, tres, cuatro...

14) El modelo bóxer

Si aún tienes en tu armario los bañadores surferos que llegan hasta la rodilla, o incluso más allá... ¡Estás tardando en deshacerte de ellos! La tendencia en los últimas años ha sido ir recortando en tela y por ello los modelos tipo bóxer vuelven a estar de moda. No tienes porque elegir un modelo ajustado, también puedes hacerte con un pantalón corto de estilo boxeador.

15) El corte slip

Puedes pensar que es apto sólo para los más atrevidos, sin embargo es la mejor opción si tu deseo es zambullirte en el mar o en la piscina para practicar deporte. La tendencia de este verano es elegir un slip muy sencillo, libre de estampados y en un solo color.

¿Cuál es tu estilo preferido? ¿Nos harás caso y estrenarás bañador este verano?