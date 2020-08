De Angelina a Marilyn: los 10 bañadores más famosos del cine (y cómo copiarlos)

Los bañadores no son sólo las estrellas de nuestras vacaciones de verano, también han sido protagonistas de escenas inolvidables en el cine convirtiéndose alguno de ellos en todo un icono de estilo recordado durante décadas. Desde los primeros bañadores en los grandes musicales acuáticos de Esther Williams hasta la polémica irrupción del bikini en la gran pantalla, estas prendas de baño no han hecho más que inspirar futuras colecciones de diseñadores de moda y, aunque no lo creas, influenciarte a la hora de comprar.

¿Cuál es tu bañador favorito de película? Desde Vozpópulihemos elegido un total de 10 diseños que supieron defender con maestría 10 grandes actrices y con el que repasaremos de manera paralela la historia del cine y la historia de la moda. Aunque algunos de ellos ya están en edad de jubilación, siguen igual de frescos que el primer día y podrías copiarlos este verano.

Si quieres emular a estas estrellas del cine sólo tendrás que seguir nuestra recomendaciones a la hora de comprar tu nuevo bañador y te sentirás toda una celebridad, no sólo cuando lo estrenes, sino siempre que le des uso. ¿Preparada? Pues tres, dos, uno... ¡acción!

Deborah Kerr en 'De aquí a la eternidad' (1953)

Si hay una escena famosa de la película de Fred Zinnemann es la del beso apasionado en la playa de sus protagonistas y que nadie ha conseguido superar desde entonces (a pesar de los muchos intentos que se han hecho). Es natural que el bañador de Deborah Kerr en esa inolvidable secuencia pasara de manera inmediata a la historia del cine y la moda.

Si quieres vivir un momento tan envidiable, el bañador que debe acompañarte debe tener un toque retro así que apuesta por un diseño negro de tiro bajo con un escote 'halter' cruzado en la zona delantera. Si quieres la perfección, combínalo con unos shorts del mismo color.

Marilyn Monroe en '¿Cómo casarse con un millonario?' (1953)

En un repaso por los bañadores más famosos no podía faltar la tentación rubia. Marilyn protagonizaba en los años 50 la divertidísima comedia '¿Cómo casarse con un millonario?' en la que puede verse una secuencia que nos traslada a los desfiles personalizados de antaño antes de que llegaran las grandes pasarelas y las top models.

Durante ese desfile de modas, Marilyn luce un bañador rojo que podría seguir siendo tendencia sin problema en 2020. Para copiarla podemos elegir un diseño sencillo con escote palabra de honor. Si quieres ir más allá puedes adornarlo con un algún aplique brillante y colocarlo en la parte inferior como la actriz o irlo cambiando al escote u otras zonas y así estrenar un bañador diferente en cada ocasión.

Liz Taylor en 'De repente, el último verano' (1959)

La famosa obra de Tennessee Williams se llevó a la gran pantalla protagonizada por un trío de ases: Katherine Hepburn, Montgomery Clift y Elisabeth Taylor. Esta última se encontraba en el momento más álgido de su belleza y lucía durante la película un bañador blanco que pocas podrían defender.

Si quieres emular a la estrella, lo mejor es hacerlo con un bañador blanco de tirantes anchos. Para poder conseguir ese toque nostálgico puedes elegir detalles como un corte bajo de cadera o lazos en los tirantes. Selecciona un modelo que respire glamour y que luego puede acompañarte a lo largo del día en forma de body.

Sue Lyon en 'Lolita' (1962)

'Lolita' se convirtió en una de las películas más polémicas de la historia del cine y es que tenía los ingredientes ideales para ello basándose en la novela de Vladimir Nabokov y con un director como Stanley Kubrick. Uno de los elementos responsables de esa leyenda es la primera escena de Lolita que seduce al momento al protagonista apareciendo con este "inocente" bikini.

Para poder copiar el look de Lolita, elige un dos piezas de aspecto 'retro' con una braga más alta de lo habitual. El sujetador debe tener tirantes finos que se anuden a la nuca y contar con algún tipo de lazo o nudo en la zona central. Una de las claves será elegir el estampado idóneo y, sobre todo, que no falten las famosas gafas de sol rojas.

Úrsula Andress en 'Agente 007 contra el Dr. No' (1962)

Es uno de los bikinis más importantes de la historia y, seguramente, la imagen más icónica de Úrsula Andress. Ella fue la segunda chica Bond de la saga... ¿pero alguien recuerda a la primera? No es para menos luciendo un look como este.

Para conseguir copiar su imagen, o al menos intentarlo, hay que buscar una estética de superviviente. Para lograrlo lo mejor es utilizar un bikini anudado en el escote y utilizar colores neutros como el nude o el blanco. El cinturón con el cuchillo mejor lo dejamos para el cine.

Bo Derek en '10, la mujer perfecta' (1979)

Bo Derek se convirtió en todo un 'sex symbol' de la época y marcó a una generación de hombres que, aún pasados 40 años, siguen teniendo en su mente a la actriz como todo un icono sexual. Gran culpa de este honor se debe al bañador que lucía en la película y que, aunque no mostrase más de la cuenta, si que dejaba mucho a la imaginación ciñéndose como una segunda piel a su cuerpo.

Si quieres coger su testigo, lo mejor es que te decantes por un bañador de corte muy básico y en un tono que desaparezca al contacto con tu piel. Eso dependerá mucho de tu color natural, pudiendo variar entre los tonos nude, los tierra o los dorados.

Gwyneth Paltrow en 'El talento de Mr. Ripley' (1999)

Aunque la película es de los años 90, la historia y su estética nos hacen viajar a la Italia de los años 50 por lo que los estilismos beben de ese halo glamouroso de la dolce vitta. El triángulo protagonista tenía en Gwyneth Paltrow su vértice femenino y su bañador, con permiso del de Jude Law, aún sigue causando furor.

Si eres rubia y con una piel clara como la actriz, te sentará de maravilla un diseño similar con un fondo en azul y un divertido estampado tropical que tan de moda está durante este verano. La idea es conseguir una imagen vintage así que no dudes en arriesgarte con patrones diferentes y dibujos que recuerden a las famosas camisas hawaianas.

Angelina Jolie en 'Lara Croft: Tomb Raider' (2001)

Arrancaba el siglo XXI con la esperada apuesta cinematográfica del famoso videojuego Tomb Raider. Era todo un reto elegir a la actriz que diera vida a su heroína Lara Croft así que la apuesta más segura era contratar a la mujer más deseada del momento: Angelina Jolie.

El bikini que acompaña a toda una luchadora no puede ser de otro estilo que un diseño de aspecto deportivo que resulte cómodo para superar mil aventuras. Si quieres vivir esa sensación en primera persona, elige un bikini negro con una gran sujeción en el sujetador y una braga ancha. Un truco, si eliges un modelo anudada al cuello equilibrarás el estilo deportivo con un toque más femenino.

Halle Berry en 'Muere otro día' (2002)

Ser una chica Bond no está al alcance de todas y Halle Berry no sólo consiguió el papel sino que se convirtió en una de las más famosas acompañantes del espía en su amplia saga de películas. La actriz tenía un as bajo la manga y era el espectacular bikini que lucía en el film y con el que se quería homenajear al utilizado por Úrsula Andress cuarenta años antes.

Si tienes una piel morena, haz como ella y elige bañadores de colores llamativos como su naranja fluorescente. Deja que el protagonista sea tu cuerpo así que decántate por un diseño sencillo de tirantes finos y escote pronunciado.

Demi Moore en 'Los ángeles de Charlie' (2003)

Demi Moore estrenaba sus 40 años protagonizando una de las películas de la saga 'Los ángeles de Charlie' en la que podía demostrar que (ya por aquel entonces) por ella no pasaba el tiempo.

Presumir de cuerpo de escándalo le fue posible gracias a un sencillo bikini con el mínimo de tela recomendable. Lo mejor para copiar su look es elegir un diseño con un sujetador de triángulo y tirantes muy finos. Para no caer en un dos piezas básicos, aprende de ella y selecciona un tejido con un microestampado muy discreto pero que aporte algo de alegría al outfit.

¿Alguna vez te has inspirado en una película para copiar un look? Seguro que recuerdas alguna otra actriz que te marcó y que añadirías a nuestro listado. ¡Compártelo con nosotros!