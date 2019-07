Las Azúcar Moreno mandan un recado a Isabel Pantoja en 'Lazos de Sangre'

El programa 'Lazos de Sangre' ha recibido en su última entrega a los Salazar. El formato ha recogido las experiencias profesionales y vitales de las Azúcar Moreno, dúo musical formado por Encarna y Toñi Salazar, y Los Chunguitos, binomio compuesto por Juan y Antonio Salazar. Los cuatro hermanos han estado presentes en la parte documental del programa, pero han sido las hermanas quienes han dado la cara en el debate en plató con Boris Izaguirre.

La reaparición de las Azúcar Moreno ha sido uno de los momentos claves de la noche. Recientemente, las hermanas abandonaron 'Supervivientes' por la puerta de atrás, tuvieron un encontronazo con Jorge Javier Vázquez y fueron vetadas en Mediaset, acontecimientos que las han hecho estar en el foco mediático durante los últimos meses.

Toñi y Encarna, gitanas y diferentes

Las Azúcar Moreno han comenzado su aparición en 'Lazos de Sangre' hablando de su particular estilo personal y musical. Su imagen gitana decidió alejarse de la idiosincrasia de su etnia de origen, dando lugar a una nueva forma de entender lo cañí.

"Nosotras siempre hemos pensado que la gente no tiene que casarse a los 12 años que es lo que hacen los gitanos", ha afirmado Encarna Salazar. La cantante ha explicado que ellas no estaban ni están de acuerdo con los principios que veían a su alrededor, a pesar de que sus padres las apoyaron en todo momento.

Los Salazar, una familia moderna y unida. Las azucarmoreno, unas adelantadas para su tiempo que contaron con el respaldo de sus padres #LazosSalazarpic.twitter.com/5zhnwcJFKm — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 31, 2019

Toñi Salazar ha coincidido con su hermana y ha contado cómo una vez tuvo que intervenir en una agresión en plena calle: "Vi como pegaban a una mujer y fui a por él, a darle". Por su forma de despegarse de la cultura calé, Encarna ha aseverado: "Hemos sido un ejemplo para las mujeres gitanas".

Sus estilismos han ido muy en línea con su pensamiento, vistiendo siempre con prendas revolucionarias para la época como ajustados vestidos, escotes de vértigo o minifaldas impasibles. El experto en moda Lorenzo Caprile ha descrito a las hermanas como "chonis de lujo". Además, ha apuntado que en sus looks "siempre han reivindicado la españolada".

Los humildes orígenes de los Salazar

Los Salazar llegaron de Badajoz a Madrid intentando buscar una vida mejor. En la capital, se instalaron inicialmente en una construcción en la que solo tenían un sofá para dormir. Juan Salazar ha explicado: "Nos metimos en una chabola que nos costó mil pesetas".

Encarna ha contado que fue una infancia dura en la que tuvieron que trabajar para sobrevivir: "Éramos nueve hermanos y todos teníamos que arrimar el hombro". Las hermanas obtuvieron sus primeros ingresos vendiendo lotería.

Así fueron los comienzos humildes de #LazosSalazar, llegaron de Badajoz a una chabola de Vallecas, y de ahí, a ser un fenómeno musical @loschunguitos y @azucarmoreno 🎀https://t.co/DXUhFnFJb6 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 31, 2019

En la capital, Los Chunguitos y Azúcar Moreno consiguieron comenzar a escalar en la música y vieron como despegó su trayectoria. Sin embargo, su humilde situación inicial y sus necesidades económicas les impidieron formarse: "Era prioritario comer que estudiar", ha dicho Toñi.

El triunfo de Azúcar Moreno

Las Azúcar Moreno comenzaron como coristas de sus hermanos Los Chunguitos, pero su fama se consolidó con su participación en el festival de Eurovisión. Una actuación que comenzó con unos vestidos de Francis Montesinos que se rompieron antes de salir a escena.

Encarna y Toñi debutaron en el certamen con su tema 'Bandido' y protagonizaron uno de los momentos más recordados cuando sufrieron un fallo de sonido que las obligó a reiniciar su actuación. "Le dije a Encarna 'tira tira que la vamos a liar'", ha contado Toñi.

La cantante ha proseguido explicando"Cuando terminamos la actuación dije que me iba al hotel". Sin embargo, regresaron a España con un excelente quinto puesto que las propulsó al éxito. Después, triunfaron incluso a nivel internacional, llegando a ser número 1 en lugares como Miami o Japón.

Una saga marcada por la tragedia

A pesar de su éxito profesional, los Salazar han vivido momentos muy duros. Uno de ellos fue la muerte de su hermano Enrique, el tercer integrante de Los Chunguitos, con 25 años: "La gente dijo que era de las drogas, pero era de algo malo. A la semana murió", ha contado Juan.

Otra muerte que supuso un varapalo para la familia fue el fallecimiento de su madre, Candelaria, que no fue capaz de superar la pérdida de su hijo. Toñi Salazar ha explicado: "Mi madre no quiso avanzar y se quiso morir". Ella fue la que más sufrió la marcha de su progenitora, una desgracia que aún no ha superado: "Tengo su foto en mi cuarto y hablo con ella como si estuviera viva, porque la siento".

El episodio que marcó la vida de Encarna fue el cáncer que le fue diagnosticado en noviembre de 2017: "Vas al médico, dicen que tienes un cáncer y lo primero que piensas es que te vas a ir". Una enfermedad que las Azúcar Moreno consiguieron superar: "Ella es la heroína de todo esto", ha asegurado Toñi.

Mención a 'Supervivientes' y recado para Isabel Pantoja

Con Boris Izaguirre como moderador, los periodistas Cristina Fernández, Paloma García-Pelayo, Antonio Montero, Carlos Ferrando y Joaquín Hurtado han sido los encargados de entrevistar a las Azúcar Moreno en el plató de 'Lazos de Sangre'.

Los colaboradores de han deshecho en halagos con las dos hermanas, ensalzando su importancia en el panorama musical español. También ha habido tiempo para comparar a las Azúcar Moreno con Rosalía, remarcando su estilo único como su factor diferencial frente al resto de artistas. Sin embargo, los periodistas no han sido capaz de mencionar su paso por 'Supervivientes' de forma directa y las hermanas lo han sacado a colación.

Recordando la enfermedad de Encarna, que las hizo inseparables, las hermanas han tenido oportunidad de lanzar una pulla a 'Supervivientes' aludiendo a su afecto fraternal: "Fíjate si no nos podemos separar, que nos hemos ido de un sitio y nos hemos ido juntas".

Isabel Pantoja también ha tenido sus minutos de gloria cuando un colaborador ha preguntado qué tema cantaron en una prueba en una discográfica: "Una canción de la Pantoja", han respondido. Después, las Azúcar Moreno han alabado a la tonadillera: "Como artista, Isabel Pantoja es la mejor". También han valorado sus cualidades personales: "Es una mujer muy cariñosa y educada".

🎀#SabiasQue ¿@azucarmoreno comenzaron cantando una canción de Isabel Pantoja? Toñi: "para mí la Pantoja era la mejor" #LazosSalazar 😱 pic.twitter.com/RqLJpBvGHw — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 31, 2019

Por otro lado, han explicado que se identifican mucho con ella debido a las desgracias que han acontecido en su vida: "A Isabel Pantoja hay que entenderla". Además, han confirmado que no están invitadas al cumpleaños de Pantoja en Cantora. Toñi ha dejado caer: "Bueno, si nos llama...". A pesar del desplante, han puesto punto y final al asunto afirmado que sí consideran a la cantante su amiga.