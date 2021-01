Este viernes nos despertábamos con un notición: "Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso han roto". Al menos eso es lo que publicaba una conocida cabecera.

Vozpópuli, no obstante, no ha podido corroborar que esto sea cierto, pues aunque el equipo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid sí que asegura que el noviazgo ha finalizado, el entorno personal de la pareja no lo hace.

Veamos con más detenimiento qué hay de cierto y qué no en esta presunta ruptura.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso: verdades y mentiras de su supuesta ruptura

Es cuanto menos llamativo que justamente unos días después de la polémica de Jairo Alonso, se "filtre" a la prensa que (qué casualidad) la pareja había roto dos meses antes.

Recordemos que el novio de la del PP fue muy criticado por haber sido pillado practicando snow por las calles de Madrid mientras ella pedía a la gente que se quedara en casa. Esto lo puso en el punto de mira a él, por no respetar las indicaciones de su novia, y a ella, pues la dejaba en muy mal lugar de cara a la opinión pública.

El entorno personal de la pareja siempre ha afirmado que Jairo Alonso estaba harto de aparecer en los medios y de que se le vigilara con lupa cada movimiento que hacía simplemente por estar con Ayuso. Esta última polémica le molestó especialmente, pues todo le pareció injusto y desproporcionado. Además, sus continuas apariciones en prensa rosa por su relación le habían convertido en un personaje público hasta el punto de que a veces le reconocían por la calle. "Él todo esto lo lleva muy mal", aseguran a este medio.

A Isabel tampoco le sentó bien lo del snow, pues ya tiene bastantes cosas con las que lidiar para que encima la ataquen por sus asuntos personales. Así pues, todo parece indicar que ambos decidieron que lo mejor era desvincularse públicamente para así acabar con el interés hacia Jairo por parte de la prensa rosa. No obstante, las cosas no andan bien en la pareja desde hace tiempo, así que la ruptura sí que podría darse de verdad en un tiempo.

¿Realmente han cortado?

Llama la atención que la filtración alude a que "ambos siguen siendo amigos", por lo que es normal "verles juntos". Así, si se les ve entrando, saliendo, comiendo o riendo, nadie dirá que han vuelto, pues todo quedaría en una continuación de "su amistad".

Al respecto, Vozpópuli no ha podido corroborar que efectivamente hayan roto. De hecho, él sigue viviendo en el piso que ambos tienen en Chamberí, aunque no a tiempo completo. Lo que es cierto es que llevan atravesando una fuerte crisis desde antes del pasado verano, como consecuencia de la dedicación de ella a su trabajo, lo que la deja sin tiempo libre para cuidar su relación.

Tras unos meses de tiras y aflojas, la pareja decidió que lo mejor sería que él se buscara otro piso para él solo. Tomar distancia y dejar todo en 'stand by'. Y así es como están ahora. Comparten ratos juntos, se escriben mensajes, llaman, pero cada uno tiene su casa, lo que no quita para que en ocasiones hagan cosas propias de cualquier pareja.

"No podría decirte que han roto porque no es verdad. Sí que están las cosas mal, desde hace tiempo. Ella casi nunca estaba en casa, él tenía también muchos compromisos y al final todo se fue enfriando. Él se buscó un piso pequeño hace poco, en diciembre, pero va mucho a la casa que comparte con Isabel", nos cuentan, especificando que "la relación está en tiempo muerto, pero no muerta".

Además, llama la atención que ni él ni ella han borrado nada de sus redes sociales, como fotos en común o mensajes románticos.

Así pues, el tiempo dirá si Isabel y Jairo vuelven a encontrar el camino para seguir juntos por el sendero de la vida o si, finalmente, deciden cortar todo contacto e ir definitivamente cada uno por su lado. Quizá antes de verano sepamos ya cómo acaba esto, pues suele ser un punto de inflexión para todas las parejas. Recordemos que ambos llevan cuatro años saliendo, que se conocen de toda la vida y que incluso habían planeado tener un hijo pronto.