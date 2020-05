José Antonio Avilés, ¿mentiroso y estafador? Salen a la luz sus 'turbias' maniobras

A José Antonio Avilés le crecen los enanos. El concursante de 'Supervivientes' fue expulsado por la audiencia del reality hace ya una semana, pero desde España no paran de salir sus presuntos trapos sucios.

El cordobés, de 23 años, ha cobrado cierta fama como colaborador de 'Viva la vida', el programa de corazón y actualidad que presenta Emma García los findes de semana en Telecinco.

Avilés ha destacado en este espacio por ser muy polémico y por enfrentarse a sus compañeros en numerosas ocasiones. Todo ello le ha valido un pase directo a 'Supervivientes', pero todo parece indicar que el tiro le ha salido por la culata.

¿José Antonio Avilés es periodista como afirma?

Desde 'Sálvame' y los programas de Telecinco se está dando voz a las personas que critican a Avilés, y lo cierto es que hay mucha plancha.

Para empezar, parece ser que no es periodista, algo que poníamos en duda ya en este medio al comienzo del reality de 'Supervivencia', ya que en su Linkedin no aparece nada.

Durante el último programa de 'Conexión Honduras', de hecho, y tras varias especulaciones, el concursante se negó a dar el nombre de la universidad en la que había conseguido su título.

¿Estafador?

Además de haberse inventado supuestamente su título universitario, por lo visto, y siempre según fuentes consultadas por 'Sálvame', Avilés habría estado timando a empresas de moda para llevarse su ropa de forma gratuita. Lo que hizo con ella después ya no lo sabemos, suponemos que podría haberla vendido.

Al respecto, Sandra Sánchez, una joven empresaria, cuenta que Avilés se presentó como el estilista de Isa Pantoja y Gloria Camila. Además, le dijo que tenía contacto con Dulceida o Lara Álvarez. En total, se habría llevado 1.182 euros en ropa.

Un dinero que reclamó Sánchez, pero que nunca le llegó. "Falsificó la transferencia del banco, en la que se reflejaba que me la había hecho. Lo más fuerte es que me dijo que su abuela había muerto, y yo hasta me sentí mal".

Otro testimonio asegura que Avilés le compró un sofá y sólo pagó 750 euros de los 3.000 que realmente costaba. El colaborador le dijo que del resto del importe se encargaría la productora de 'Viva la vida', donde él trabaja, o trabajaba.

A todo esto se suma que habría ido a dentistas pidiendo tratamientos gratuitos porque es "conocido" y tratos de favor con otras empresas del mismo estilo.

Habrá que esperar a que regrese a España y pueda defenderse, si así lo estima, de todas estas acusaciones, pues podrían suponer el fin de su carrera televisiva.

[Si quieres saber más sobre Avilés, te lo contamos aquí]