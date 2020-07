No todos los autobronceadores son iguales: qué tipo debes elegir y cómo aplicarlo

La mayoría ansía tener un cuerpo bronceado durante todo el verano, pero en los primeros días sólo unos privilegiados pueden lucir una piel morena. Los que ya han comenzado sus vacaciones pueden conseguir su objetivo en poco tiempo pero los que aún no tienen esa suerte, o no cuentan con tiempo (o presupuesto) para playa o piscina, tienen que recurrir a soluciones alternativas como los autobronceadores.

Hay muchos detractores que son reacios a ellos ante el miedo de que el color final sea un tono naranja muy artificial o que no quede uniforme. Tenemos que desechar esa idea ya que los últimos avances cosméticos nos ofrecen la posibilidad de, eligiendo un buen producto, conseguir un bronceado bonito, sin manchas, de una forma gradual y con un resultado de aspecto natural.

Los autobronceadores tampoco hay que verlos como un producto de belleza superficial. Para muchas personas es imposible exponerse al sol por cuestiones de salud, alergias o porque son muy proclives a la aparición de manchas. Todo ello sin olvidarnos de una cuestión primordial: el sol es el principal causante del envejecimiento de la piel. Con este tipo de productos podremos lograr los mismos resultados pero sin exponer en ningún momento nuestro cuerpo a los rayos solares.

Hoy en Vozpópuli te vamos a dar una sencilla clase sobre las cremas autobronceadoras para conocerlas a fondo y saber todo lo necesario para lograr los resultados deseados. Seguro que has tenido alguna mala experiencia en su uso pero con nuestros consejos quedarán como una anécdota del pasado.

Tipos de autobronceadores

Si ya te has decidido a probar el autobronceador para lograr un moreno perfecto, lo primero que tienes que saber es que no existe un único tipo de producto, en el mercado podemos encontrar cinco formas de aplicaciones diferentes dependiendo de las texturas:

Crema. Es la fórmula original con la que se empezaron a comercializad y por ello es la más común que vamos a encontrarnos. Normalmente incorporan agentes hidratantes en su composición. Gel o mousse. Surgieron más tarde que los anteriores y su uso no está tan extendido. Su principal ventaja es que aportan más brillo y logran una mejor cobertura. Además resultan muy fáciles de aplicar porque tienen una textura más untuosa que evita los goteos. Spray. Lo solemos asociar a los bronceados de los centros de belleza, pero en los últimos años se ha comercializado para su uso casero. Es una forma muy sencilla y los más adecuados para broncear las zonas menos accesibles del cuerpo. Sin embargo, hay que controlar muy bien la pulverización para no manchar lo que tengas alrededor en el momento de su aplicación. Aceites: Además de broncear, hidratan la piel y aportan un acabado brillante y luminoso. Son los mejores para los climas más cálidos y soleados. Sérums: La mejor manera de utilizarlos es añadiendo unas gotas a nuestra crema hidratante habitual para así ir consiguiendo una piel bronceada de una manera progresiva y controlada.

Además de estos cinco principales grupos, existen otros productos que complementan el bronceado como son las toallitas o los polvos bronceadores cuyo uso está más recomendado para zonas más pequeñas y concretas.

¿Cómo elegir el mejor autobronceador para tu piel?

Viendo el amplio abanico que podemos encontrar en el mercado, nos entrarán las dudas para saber por cuál decantarnos. Para no meter la pata basta con tener dos ideas muy claras, la primera es dejarse asesorar por los profesionales de tu centro de confianza que serán los que mejor te puedas aconsejar en persona. Lo segundo es elegir productos de calidad, con la salud no debemos de jugar y hay que pensar que (casi siempre) lo barato termina saliendo caro.

A la hora de elegir el color, éste tiene que ser acorde al tono natural de tu piel. No existe la magia así que no podemos pretender pasar de ser pálidos como un fantasma a parecer Beyoncé.

Para elegir la textura nos fijaremos en nuestro tipo de piel. Si tienes la piel seca o muy seca, elige las de formato crema o aceite porque ayudan a hidratar y retienen la humedad. Si tu caso es el contrario y tienes una tendencia más grasa, las mousses son las más aconsejables y los sprays una buena alternativa.

Para los novatos, el sérumes el mejor formato. Al ser un bronceado progresivo, los errores no resultan tan evidentes como las fórmulas más instantáneas. También son la mejor opción para aquellos que no son muy hábiles en la aplicación de los cosméticos o para los deportistas, ya que el sudor acelera la renovación de las células y hace que el bronceado se desvanezca más rápido por lo que puede terminar siendo muy irregular.

Su aplicación, paso a paso

De nada sirve elegir un buen producto si luego metemos la pata a la hora de su utilización. Por eso vamos a dar la receta, paso a paso, de cómo debemos comportarnos antes, durante y después de su aplicación en nuestra piel.

Antes de aplicar el autobronceador hay que realizar una buena exfoliación

El primer paso, y fundamental, es realizar una buena exfoliación. Hay que unificar la superficie de la piel para que el producto de absorba por igual y quede homogéneo para evitar las manchas. Lo más aconsejable es usar el producto después de la ducha para que la piel esté limpia y seca.

para que la piel esté limpia y seca. Antes de arrancar, lee atentamente las instrucciones porque cada producto puede tener unas especificaciones según el tipo de formato.

porque cada producto puede tener unas especificaciones según el tipo de formato. Aplícalo con movimientos circulares realizando un suave masaje para que toda la piel quede cubierta sin dejar ninguna línea. Te recomendamos comenzar de abajo hacia arriba para no olvidarte ninguna zona.

realizando un suave masaje para que toda la piel quede cubierta sin dejar ninguna línea. Te recomendamos comenzar para no olvidarte ninguna zona. Presta especial atención a las áreas que tengan pliegues de piel como los tobillos, las rodillas, los codos o las axilas. Utiliza más capas en estas zonas y utiliza un disco desmaquillante para retirar el exceso de producto.

como los tobillos, las rodillas, los codos o las axilas. Utiliza más capas en estas zonas y utiliza un disco desmaquillante para retirar el exceso de producto. Hay dos zonas más críticas . Una de ellas es la espalda , para la que es aconsejable tener una ayuda en casa para que la aplicación sea perfecta y completa. La otra es el cuello , solemos prestarle más atención al rostro y dejar olvidada la zona de la papada.

. Una de ellas es , para la que es aconsejable tener una ayuda en casa para que la aplicación sea perfecta y completa. La otra es , solemos prestarle más atención al rostro y dejar olvidada la zona de la papada. Al finalizar, deja secar al menos cinco minutos antes de vestirte o meterte en la cama. Aunque los mejores productos no dejan mancha, es mejor prevenir y asegurarte una perfecta absorción.

antes de vestirte o meterte en la cama. Aunque los mejores productos no dejan mancha, es mejor prevenir y asegurarte una perfecta absorción. Lávate bien las manos después de la aplicación para que no queden restos y aparezcan manchas. Otro truco para evitarlas es utilizar guantes en su aplicación y dejar las manos para el final del proceso.

La hidratación es fundamental para tener un resultado bonito y natural. Los mejores productos incorporan en su formulación activos hidratantes, pero recuerda seguir utilizando tu crema hidratante los días que no uses el autobronceador.

Aunque su aplicación es sencilla, lo mejor es tomarte tu tiempo y no hacerlo con prisas. Como el bronceado no es inmediato y va subiendo en las siguientes horas, una buena idea es hacerlo por la noche, dejar que trabaje mientras dormimos y así lucir nueva imagen al día siguiente. Debido a ese efecto gradual, lo mejor es ir probando poco a poco y parar cuando consigas el color que deseabas.

Ojo, estas cremas no tienen factor de protección frente al sol

Para el final hemos dejado algo muy importante. Los autobronceadores no tienen factor de protección frente al sol. No caigas en el error de pensar que al estar moreno estás protegido frente a las agresiones de los rayos solares. Por ello, no prescindas nunca del uso de cremas de protección solar.

Los autobronceadores más vendidos

Volvemos a hacer hincapié en la importancia de elegir productos de calidad para obtener resultados perfectos sin manchas ni un efecto de piel anaranjada. A la hora de elegir, piensa en que la aplicación te resulte sencilla y piensa que un bronceado progresivo será más natural y duradero.

La marca Oenobiol nos propone un pack de autobronceado que está compuesto por cápsulas y un gel, una fórmula completa que trabaja tanto desde el interior como desde el exterior. Una única cápsula ya nos proporciona un bronceado bonito, luminoso y duradero y lo logra gracias a una fórmula enriquecida con extractos vegetales. Este sistema no actúa sobre la melanina por lo que no intensifica las manchas cutáneas y no contiene betacarotenos que son los causantes de la coloración anaranjada.

Por su parte, el fluido también contiene elementos naturales, como el aceite de semilla de uva, y otros ingredientes que consiguen una piel suave e hidratada. Es una solución perfecta para usar a lo largo de todo el año o como ayuda para mantener el bronceado conseguido de manera natural durante el verano.

La bruma autobronceadora que nos recomiendan desde Bioderma es fantástica porque no necesita extenderse así que la piel queda bronceada de manera uniforme. El resultado es gradual, así que tú decides cuando parar y elegir el tono de manera personal. Su eliminación también va poco a poco así que no deja la piel ni naranja ni amarilla. También puedes aplicar este producto para alargar el bronceado logrado durante tus vacaciones.

La crema autobronceadora de Nuxe se puede usar para el rostro y el cuerpo y en dos horas proporciona un tono dorado y uniforme a la vez que hidrata la piel. El 92% de sus ingredientes son de origen natural y tiene una textura sedosa que se extiende fácilmente y que penetra rápidamente sin dejar marcas. Basta con aplicarla cada día de forma uniforme y espaciar las aplicaciones una vez hayamos obtenido el tono dorado deseado.

Ya no tienes ninguna excusa para no lucir este verano el bronceado con el que sueñas. ¿Con qué tipo de autobronceador te quedas?