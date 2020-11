Aurah Ruiz cuenta en estos videos como pilló a Jesé Rodríguez siéndola infiel con su amiga Rocío Amar

Aurah Ruiz, de 31 años, y el futbolista Jesé Rodríguez, padre de su hijo Nyan, se han convertido en protagonistas de un nuevo culebrón después de que la canaria le haya pillado siéndola infiel con su amiga, Rocío Amar, expretendienta de 'Mujer y hombres y viceversa'; y eso que la pareja acababa de darse una nueva oportunidad y acababan de anunciar hace unos días su reconciliación.

El 'salseo' en las redes con este tema ha sido tal, que miles de usuarios se han enganchado a esta historia desde el jueves por la noche. Amor Romeira, exconcursante de 'Gran Hermano' también está de por medio en esta historia de cuernos, -fue la que avisó a Aurah-, que acabó con la intervención de la Policía. Ruiz tuvo que escoltada, tras la acalorada bronca que se produjo cuando vio a su novio con su amiga, que según Aurah le lanzó una piedra.

Aurah ha descubierto esta supuesta infidelidad del que era su novio pocos días después de su 31º cumpleaños, el pasado 21 de noviembre. Tras la celebración, el futbolista del París Saint-Germain se vio con varias chicas en una villa en Las Palmas de Gran Canaria, entre las que se encontraba Rocío.

Amar ha dado también su versión y niega que lanzara una piedra a Aurah. También ha dicho que Jesé y Ruiz ya no estaban juntos cuando todo esto pasó.

¿Quién es Rocío Amar?

Rocío Amar apareció por primera vez en 'First Dates'. Después logró entrar en otro programa de Mediaset, 'Mujeres y hombres y viceversa', donde fue una concursante muy polémica.

Rocío mantuvo anteriormente una relación con el futbolista Cristian Cedrés, con quien tuvo un hijo. Su exnovio militaba en la cantera del Real Madrid y ahora juega en Las Palmas.

En los últimos años, la joven ha experimentado un cambio brutal y está irreconocible tras someterse a varias operaciones de estética. Este es el antes y el después de la ex concursante de 'Myhyv':

Amor fue quien alertó a Aurah de que Rocío estaba con Jesé

Quien le puso sobre la pista de lo que estaba ocurriendo fue Amor, que ha contado esto en un vídeo en Instagram. "Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel", contaba.

Después continuó diciendo: "Aurah brotó, estalló y fue en busca de los datos que yo le di. Encontró quién era la chica con quien estaba Jesé, dónde estaban y todo. Se armó la de San Quintín. Hasta la Policía y todo".

En otra de las publicaciones de Instagram, se ve una videollamada de Aurah Ruiz en la que le cuenta a Amor que tuvo una discusión con Jesé que se inició tras ella contarle que quería participar en un programa, él se negó a que lo hiciera y al final esta acabó yéndose con su hijo. Después el jugador no paró de llamarla. Según Aurah, Jesé Rodríguez estaba en mal estado y de fondo escuchaba la risa de Rocío.

En la videollamada, Aurah arremete contra Rocío Amar mientras habla con Amor y la pone verde. "Es una muerta de hambre, te recuerdo que te estás follando a Cristian, el de Melody, de 'La isla de las tentaciones'. Llegaste aquí hace dos días y le dejaste atrás para venirte a follar al padre de mi hijo, jodida, ¿vale? que el pibe me acaba de mandar un audio, simplona, que das asco".

"Rocío es una ridícula. Piensa que él va a estar con ella"

Amor cuenta en el vídeo que ella le advirtió de las intenciones de Rocío pero Aurah no la creyó. "La intención era joder a Aurah porque yo sabía la información y Aurah en un primer momento no me creía, decía que no, que no era verdad y le dije que lo había contrastado y era verdad. Ahí se ató el cable rojo con el azul, se fueron juntando más detalles, más datos y más cosas. La guerra que tienes con Rocío no me gusta porque las dos son víctimas de Jesé. Él te ha engañado a ti y le ha engañado a ella".

Aurah responde entonces: "Pero ella dice que no le ha engañada.Ella se piensa que él va a estar con ella", dice riéndose. "Es que es ridícula. Él se pegó todo el día llamándome y la escuchaba reírse detrás tío, eso es lo que mas me duele y después ella se iba con el niño o no sé, porque ella tiene un hijo, ¿sabes? Dejó el niño para irse a follar. Ningún día ha dormido con el niño porque ha estado todo el día follando por ahí como una coneja".

Una amiga de Aurah asegura que Jesé pagó supuestamente a Rocío

Aurah Ruiz también ha compartido unos audios que grabó una de sus amigas contando lo que había sucedido a otra que parece ser amiga de Rocío, sobre la que habla así: "De mujer tiene cero. Primero, a mí me dijeron que hasta le pagaron. De mujer y valores tiene cero. Aquí quien ha perdido las formas y la razón es su pareja, la cual estaba en un villa con una piba que es su amiga mientras ella estaba cuidando de su hijo".

Después continúa diciendo: "Soy yo y te lo juro que a mi me llevan detenida. Yo no me voy de allí, te lo digo. Ella me llega a coger a mi, me lo hace a mi y lo primero que hago cuando salgo de la comisaría es... Aurah vale la pena un montón. La piba esta [Rocío] estará loca por ser Aurah, las ganas de ella. Se tiene que morir y volver a nacer para ser Aurah porque es lo que hay, mira lo que está haciendo".

"La que no se quiere es ella y va a entrar como prostituta"

El audio de la amiga de Aurah continúa: "Sé que Rocío se chivó a Amor Romeira. Rocío es la que ha filtrado un montón de cosas. Está loca por entrar en la tele, que la que es ridícula y no se quiere es ella porque va a entrar como prostituta no va a entrar como la mujer de este o del otro, sino como una prostituta. Después de estar con un futbolista, un tiucho ahí, que no se ha comido ni un mojón, se lo dices de mi parte. Si quieres le mandas este audio, le mandas saludos y dile que le deseo suerte en la vida".

"¿Y sabes qué? No es cuestión de que mi amiga sea o no sea, mi amiga se sabe quién es, creo que también lo sabes tú. No es que se quiera más o menos es que se pone en igualdad con el resto de las mujeres. No se cree ni más ni menos pero todos sabemos que vale más que cualquier otra mujer", finaliza el audio.

