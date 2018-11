Aurah Ruiz, expulsada de 'GH VIP 6' en su gala 11: "Para mí ya he ganado"

Este jueves se ha emitido la gala 11 de 'GH VIP 6'. El programa ha comenzado bastante flojo, pero se ha animado con la expulsión deAurah Ruiz. La audiencia ha decidido mantener en el reality de Telecinco a Koala, el otro nominado.

"Para mí yo ya he ganado", ha dicho tras enterarse de la noticia. La joven deja en la casa a su nuevo novio, Suso, con quien ha comenzado a salir en el concurso.

Koala, por su parte, ha dado "las gracias" a los que le han salvado.

Suso se ha puesto a llorar cuando ha visto que su chica no entraba por la puerta.

El programa le ha dejado despedirse de Aurah. Ambos se han besado y ella le ha dicho: "Tienes que ganar el concurso por mí. Te quiero. No sé cómo voy a poder dormir sin ti ahora".

Una semana complicada

La joven, de 29 años, ha tenido unos días complicados. Este martes, en 'GH VIP: límite 48 horas', Aurah dibujó la curva de su vida, e hizo impactantes declaraciones: "Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte", dijo, refiriéndose a una de sus exparejas, de la que no desveló el nombre.

Aurah lo ha pasado bastante mal durante el último año, pues a su fallida relación con Jesé, judador del Paris Saint-Germain, se suma la enfermedad crónica que sufre su pequeño Nyan: "Él es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero tener un hijo enfermo es muy duro. Me pasé diez meses 'ingresada' en un hospital y con todos los problemas judiciales con mi expareja. No se lo deseo ni a mi peor enemigo".

Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría

En 'GH VIP', Aurah ha vuelto a recuperar la sonrisa gracias a Suso: "Él es lo mejor que me ha pasado en este 2018. No pensé que me fuera a volver a ilusionar así con alguien".

Sobre si ambos seguirán su relación cuando abandonen el reality, Aurah confesó que tiene "miedo" de que Suso no pueda soportar la vida tan dura que ella tiene fuera: "Vivimos a muchos kilómetros de distancia y la situación de mi hijo es muy complicada. No todo el mundo puede aguantar algo así".