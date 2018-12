Asraf Beno, expulsado de 'GH VIP': "No he sido falso. Y sí que me lié con Isa Pantoja"

'GH VIP' ha celebrado este jueves su semifinal, en su gala 14. Asraf se ha quedado fuera, por lo que Suso, Miriam Saavedra y El Koala se han convertido en finalistas del concurso conducido por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido uno de los protagonistas de la noche por un spot contra la violencia sexual que ha emitido el programa.

Antes de salir expulsado por ser el menos votado, el Míster Universo ha tenido un encontronazo con Omar Montes, novio de Chabelita, por su supuesto affaire con ella bajo el edredón.

Una vez fuera del concurso, Asraf ha tenido que hacer frente a las acusaciones de "falso" que ha tenido durante el concurso por parte de sus excompañeros, pues ha ido cambiando de bando con frecuencia: "No soy ni falso ni traicionero. Siempre lo he hecho todo de corazón. Cuando me he sentido bien con unos he ido con ellos y cuando no, pues con los otros"

"Lo de ir de un lado a otro ha sido de corazón. Solo he dejado que fluya, no he forzado nada", ha añadido.

Cara a cara con Isa Pantoja

El expulsado se ha vuelto a encontrar con Isa Pantoja. Él sigue afirmando que hubo algo entre ellos, y ella lo niega. "No pasó nada, Asraf. Estoy cansada del tema. No voy a seguir tocando el tema por respeto hacia Omar. Te deseo que seas muy feliz. No tengo nada más que decir", ha dicho Chabelita.

"Pues para mí eres una mentirosa, entonces", ha contestado él. "A mí sí que me ha gustado Isa, y bastante. Sí que había pensado tener una relación con ella cuando estábamos en la casa", ha añadido.

El próximo jueves sabremos quién se proclama ganador de 'GH VIP 6'. ¿Quién crees que va a ser, lector?