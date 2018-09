Ares Teixidó enseña la ropa interior en el escenario con su vestido con transparencias

La presentadora y ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’, de 31 años, está subiendo la temperatura en las redes sociales con una foto en la que se la ve con un vestido con transparencias en el que deja a la vista su ropa interior, tanto sujetador como bragas. Una imagen perteneciente a la Gala Miss World Spain 2018, que se celebró en Rota, a la que acudió como presentadora.

Junto a la instantánea, Ares Teixidó ha escrito: “Ella, NO ha nacido modelo, diva y superestrella. Pero es ponerse un vestidazo de @yolancris y se viene arribita”.

La imagen está siendo muy comentada en Instagram, donde ha recibido muchas alabanzas y piropos como “guapisísima”, “estás espectacular” “muy sexy” o “vaya cuerpazo”.

Sin embarg, también está recibiendo muchas críticas por su ‘no vestido’: “Deberías ir vestida”, “¿Dónde dices que está el vestido?”, “Estás muy guapa, pero vas en bragas”, “Bonito vestido… lo puedes aprovechar para ir a la playa también, 2x1”, “Vestido lo que se dice vestido no es mucho!! Una gasa negra que no le tapa mucho que digamos”, “A cualquier cosa llama tú vestido jaja Ríete tú de la Pedroche”, “Para mi no es un vestido… Es una gasa y debajo ropa interior”.