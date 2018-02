El drama de Arantxa Sánchez Vicario, Patiño pasa por quirófano, Pelayo se casa y la nueva casa de Kiko Hernández

El drama de Arantxa Sánchez Vicario ocupa todas las portadas de esta semana. El marido de la tenista, Josep Santacana, le ha pedido el divorcio tras diez años de matrimonio y la custodia de los hijos. Además se habla de que podría haberse llevado todos sus bienes, incluidos todos los trofeos que ganó durante su brillante carrera.

El marido de Arantxa fue el culpable de que ésta se enfrentara a su familia en su día e incluso les demandó por haberla arruinado. Los padres y hermanos de la tenista nunca se fiaron de él e incluso le pusieron un detective.

Josep abandonó el domicilio de Miami en el que vivían y se ha mudado a otra casa para vivir con su nueva pareja, por lo que la historia tiene también como ingrediente la infidelidad. Además el marido de la tenista habría alegado que Arantxa tiene problemas psicológicos y no está capacitada para cuidar de sus dos hijos. (¡Hola!, Semana, Diez Minutos y Lecturas ).

Kiko Hernández podría haber encontrado su nueva casa

La semana pasado el colaborador de ‘Sálvame’ ocupó una de las portadas y abrió las puertas de sus dos chalets, que conforman ‘Villa Chatín’, que ha puesto a la venta por 800.000 euros, para mudarse a una vivienda más cómoda y segura para sus dos hijas.

Ahora es Kiko Hernández protagonista de otra revista porque podría haber encontrado ya su nueva casa, un chalet de 1,5 millones de euros en la exclusiva urbanización de Valdelagua, en la que viven famosos como Rocío Carrasco y Penélope Cruz y Javier Bardem, que podrían ser sus nuevos vecinos.

Se habría decantado por este chalet al ser una de las zonas más seguras e infranqueables de Madrid, contar con mucha seguridad, estar cerca del trabajo, tener hospital cerca y buenos colegios. Como segunda opción, está la casa de Antonio Banderas, que también visitó, en Ciudalcampo, donde vive David Bisbal, cuyo precio es de 875.000 euros (Diez Minutos).

María Patiño vuelve a pasar por quirófano

La presentadora ha vuelto a someterse a una operación de cirugía estética. Si el pasado mes de abril se retocó el pecho, para realzárselo, ahora se ha hecho un lifting cervical para eliminar las arrugas del cuello y el descolgamiento. Una operación que rondaría los 6.000 euros. (Semana).

Pelayo Díaz se casa

El estilista de ‘Cámbiame’ ha anunciado que este 2018 habrá boda y contraerá matrimonio con su novio argentino, Andy McDougall a pesar de que se conocieron hace seis meses por las redes sociales. La pareja posa muy enamorada para ‘Lecturas’.

Rocío Flores, ¿en ‘Supervivientes’?

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores, podría ser una de las concursantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Aunque ha tratado de mantenerse alejada de los focos, ahora podría sacrificarse por su padre debido a la delicada situación económica que tiene desde hace unos años.

Rocío podría estar ya negociando su sueldo y contrato para ser la próxima concursante. En la edición pasado participó su tía Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, y el novio de la joven, Kiko. (Lecturas).

María Teresa Campos sigue ingresada

La presentadora hizo saltar las alarmas después de que la ingresan de urgencia el pasado sábado en la Clínica de la Luz, de Madrid, tras tener “unos fuertes dolores abdominales” y el pasado lunes por la noche tuvo que ser intervenida de urgencia por “una oclusión intestinal”.

Sus hijas Terelu y Carmen no se han separado de ella. Al igual que la pareja de María Teresa Campos, Bigote Arrocet, y Rocío Carrasco, muy amiga de la familia. (Lecturas).

Paula Echevarría y Miguel Torres

La actriz y el futbolista del Málaga, que se conocieron hace ocho años en la grabación del videoclip de David Bustamante, siguen con su relación. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, hace unos días, fueron fotografiados en un hotel de Madrid donde se reencontraron.

Mientras unos apuntan a que les pillaron, otros periodistas señalan que lo hicieron aposta ya que Paula aparcó su conocido coche en la puerta del hotel y entraron y salieron por la puerta principal, a pesar de que hay otras entradas para no ser vistos.

Al parecer, no habría sido el único encuentro que se ha producido de la pareja en Madrid sino que también habrían existido otros en Málaga, donde vive el jugador. (¡Hola!, Lecturas y Diez Minutos).

Julio José Jr. habla de la demanda de paternidad contra su padre

Julio José Iglesias Jr. ha cumplido 45 años, una fiesta que celebró a lo grande en la casa de su madre Isabel Preysler. El hijo de Julio Iglesias ha posado con su novia Charisse y ha hablado de la demanda de paternidad que ha presentador Javier Santos contra su padre. “Es mentira que yo le haya presentado como mi hermano. Es ridículo. Hace 20 años me lo presentaron en una fiesta en Los Ángeles y lo conocí dos minutos”.

También ha hablado de los objetos personales que recogió un detective, entre otros sitios de la basura, para hacerle las pruebas de ADN: “A lo mejor lo han hecho, pero no me he enterado de nada. Que me hayan seguido y hayan cogido objetos me parece muy fuerte de película, todo muy friki”. (¡Hola!).