Las duras palabras de Arantxa de Benito contra Guti y Romina Belluscio en 'Sábado Deluxe'

Tras siete años sin conceder una entrevista en Telecinco, Arantxa de Benito ha irrumpido en 'Sábado Deluxe'. La presentadora ha acudido al programa para hablar de la guerra abierta que mantiene contra su exmarido Guti y su actual pareja, Romina Belluscio.

La causa del conflicto ha sido la actitud del exfutbolista con sus hijos en común con Arantxa que, según la presentadora, se sienten apartados del núcleo familiar después de que su padre haya formado una nueva familia.

El origen del conflicto de Arantxa de Benito, Guti y Romina Belluscio

Tras diez años de romance, el amor entre Arantxa de Benito y Guti cesó en el año 2009. Después de la ruptura, la presentadora y el ahora entrenador emprendieron caminos separados, pero mantuvieron el contacto al tener dos hijos en común, Zayra y Aitor, que aparecen junto a su madre en la siguiente fotografía.

Guti rehízo su vida familiar con Romina Belluscio, presentadora y modelo argentina. En 2013, fruto de esta relación, nació Enzo y, en 2016, el exfutbolista y la modelo contrajeron matrimonio. Tanto el exfutbolista como la modelo comparten habitualmente estampas familiares en sus perfiles de Instagram.

En esta nueva vida, los hijos nacidos de su relación con Arantxa parecen no tener cabida. Unas declaraciones de Belluscio sobre su futura residencia en el programa 'Espejo Público' avivaron la llama del conflicto: "Nuestro hogar es donde estemos los tres". Unas palabras que sentaron muy mal a Arantxa, que ya tuvo en el pasado ciertas desavenencias con el nuevo amor de su exmarido.

Arantxa de Benito habla de Guti y la relación con sus hijos

Arantxa de Benito ha comenzado su entrevista en 'Sábado Deluxe' desvelando los motivos por los que ha decidido hablar en televisión: "Durante estos últimos 7 años he vivido cosas como madre que he contado a mis personas más cercanas. Últimamente, he vivido más provocaciones".

La presentadora ha señalado la mala influencia que Romina Belluscio ha ejercido sobre su marido y que ha acabado afectando a sus hijos: "Cumplía como padre mucho más antes de conocerla". Además, ha remarcado que la comunicación con su marido es muy poco fluida desde hace ya tiempo: "Hay bloqueos de teléfono y Whatsapp desde hace 7 años". Para contactar con él, Arantxa ha desvelado que tiene que recurrir a mensajes SMS o a correos electrónicos.

Según Arantxa, Guti al principio sí cumplía más con sus responsabilidades como padre pero desde que está con Romina cada vez se preocupa menos por sus hijos... #arantxadebenito — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) September 21, 2019

Los colaboradores han preguntado a Arantxa por sucesos concretos y ella ha contado algo sucedido en este mismo verano: "Te doy ejemplos como planear unas vacaciones familiares y dejar de lado a los hijos de tu marido. Lo lleva haciendo así muchos años". Ha puntualizado que este verano solo su hijo Aitor ha veraneado con su padre, pero que su hija Zayra no: "No dejaron a mi hija ir de vacaciones con ellos".

La exmujer de Guti ha aclarado que hay diferencias en la idea de educación que ambos tienen sobre sus hijos en común. Sin embargo, Arantxa ha dejado en evidencia a Guti al contar el escaso tiempo que ve a sus hijos: "Un padre que ve a sus hijos cuatro días al mes es muy complicado que los eduque".

Arantxa De Benito: "Guti ve a sus hijos 4 días al mes. Yo vería a mis hijos cada día sí o sí" #arantxadebenito — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) September 21, 2019

Por otro lado, ha arremetido contra Romina Belluscio y ha asegurado que ella le "bloqueó el teléfono". Esto pasó cuando Guti no contestaba a las llamadas de Arantxa y ella se vio obligada a llamar a Romina. Además, la comunicadora ha señalado a la modelo argentina como elemento iniciador de la mala relación de Guti con su hija, aseverando que esta situación comenzó "cuando empezó con ella".

Agustín Etienne y Jairo, los otros amores de Arantxa de Benito

La recta final de la entrevista ha versado sobre los otros hombres que han ocupado el corazón de Arantxa de Benito en los últimos años. La presentadora mantuvo una relación con Agustín Etienne, excompañero de trabajo de Toño Sanchís y actual representante de Belén Esteban.

La princesa del pueblo casi discute con Aranxta después de que esta haya lanzado un dardo a Etienne: "Ojo con Agustín que también tiene su cara B". Belén ha estado a punto de enfrentarse con la presentadora, pero ha mantenido la compostura. Para culminar, la comunicadora ha explicado que actualmente mantiene una relación con un empresario llamado Jairo, con el que se siente "muy feliz".