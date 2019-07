Aran, la sobrina de José María Aznar, confiesa que su padre la violó

Aran Aznar, sobrina del expresidente José María Aznar –es hija de su hermana Elvira–, ha revelado en una entrevista en la revista 'Lecturas' que fue violada por su padre biológico cuando tan solo tenía 3 años.

También ha confesado que está pasando apuros económicos, pero que no va a pedir ayuda a sus tíos, Ana Botella y José María.

Aran Aznar: "Mi padre me violó"

Aran se cambió el apellido y se puso el de su madre por lo que le hizo, en sus palabras, su padre: "Mi padre biológico me violó con tres años. Mis padres se habían separado, tenían régimen de visitas y no me devolvió".

"Debía tener unos 5 años cuando mi madre me contó que esos días que estuve con mi padre él me había tocado. Me vinieron todas las imágenes, las recuerdo. Nunca se volvió a tocar ese tema. Mis hijos no lo saben. Con 15 años, tuve que ir a un psicólogo. No soportaba que nadie me tocara. Perdí la virginidad con 18 años. Cuando iba a tener cierto contacto con hombres, me venían flashes. También veía cómo mi padre pegaba a mi madre, cómo llegaba borracho a casa, sangrando por haber tenido un accidente con el coche, y tiraba la tele por la ventana. Mi madre lo ha pasado muy mal, pero encontró al hombre de su vida que es al que llamo padre, lo adoro", añade.

Maltratada por su expareja

Además, Aran confiesa que acaba de salir de una relación tormentosa: "Llevaba tres años con un chico que me maltrataba psíquica y físicamente. He recibido muchas palizas. Una vez me rompió las costillas y me clavó una en el pulmón. Me provocó un neumotórax [colapso pulmonar]. Entonces, no me atreví a denunciar. Me amenazaba con matar a mis hijos".

Le dejó pero volvió con él, y la historia se repitió hasta que le detuvieron: "Le pusieron una orden de alejamiento de 300 metros. Me he sentido muy apoyada, la Guardia Civil me protegió. Recibo ayuda de los asistentes sociales, los psicólogos me ayudan a muerte. Estoy más fuerte que nunca".

Enfadada con su tío, Aznar

"Siempre veraneábamos y pasábamos la Navidades juntos. Los hijos de mi tío José María son los padrinos de mis tres hijos, pero nunca han ejercido. Yo era la mayor de mis primos, su favorita, y a Anita [Aznar] le arrancaba los dientes cuando se le movían", asegura.

A Aran la echaron de la familia Aznar cuando hizo la portada de Interviú en 2013: "Necesitaba dinero para que mi hija fuera a estudiar a Japón, dibuja manga. Nunca he pedido nada a mi tío y menos dinero. Parte de mi familia iba por sus barrios comprando todas las revistas que había para retirarlas".

