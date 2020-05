Hablamos con la actriz porno Apolonia Lapiedra de sexo, feminismo, Ayuso y más

Apolonia Lapiedra (28) es toda una estrella del cine porno. O lo era, ya que tras cinco años en el mundillo ya se ha retirado.

Su última película porno se estrenará muy pronto. "Es una súper producción, tipo medieval y Juego de Tronos. Hay caballos, batallas, espadas... nunca he trabajado en un proyecto tan grande y con tantos medios, la verdad", nos cuenta Samantha, como se llama realmente. El filme se titula Gamextasy y se pondrá en una web con finales alternativos: "Habrá muchas sorpresas. Espero que os guste. Fue una bonita forma de decir adiós al porno después de cinco años".

Samatha Sánchez, como se llama realmente, comenzó en el porno a comienzos de 2015, cuando apenas tenía 23 años, tras haber iniciado una relación sentimental con el director de cine adulto Ramiro Lapiedra (48). Ambos siguen siendo pareja a día de hoy.

Charlamos con la joven para conocer cómo es ella en realidad, cómo es el mundo del porno, por qué lo ha dejado, qué intereses tiene y cómo fue su dura infancia, entre otras cosas.

P. Antes de nada, ¿cómo estás llevando el confinamiento? ¿Todos sanos? ¿A qué dedicas tu día a día?

R. Estamos todos sanos y bastante hartos de estar encerrados. Mi día a día es sacar a mi perrita Lía, entrenar, cocinar, escuchar música y bailar. Me encanta bailar.

P. Te vemos muy activa en las redes sociales, donde eres muy crítica con el Gobierno. Dijiste que tenías miedo de que te cerraran la cuenta. ¿Qué opinas de la gestión que está haciendo el Gobierno con la crisis del coronavirus?

R. Sí, odio la censura. Creo que la libertad de expresión debe ser un derecho intocable. Con o sin coronavirus. ¡Sólo faltaba que no pudiéramos opinar lo que nos dé la gana! Soy muy crítica sobre todo con las ideas y propuestas de Pablo Iglesias. Me parece terrible que Pedro Sánchez le tenga de vicepresidente después de decir que no podría dormir bien con Podemos en el poder. Es un sinsentido y una contradicción absoluta lo que ha hecho Sánchez, y todo por poder gobernar.

P. ¿Y tienes algún político favorito?

R. Me gustaba mucho Albert Rivera. Y ahora, Isabel Ayuso. Me encantaría que fuese presidenta de España, sería genial.

P. Dijiste que habías dejado el porno para ser influencer y actriz...

R. Sí, dejé el porno y ahora me dedico a mis redes sociales. Me va muy bien. De hecho, soy la actriz erótica con más seguidores de toda Europa. Lo único que hago porno ahora es a través de mi cuenta sólo para fans (@apolonialapiedra). Allí hablo con ellos, les dedico vídeos... estoy muy contenta con esta nueva faceta.

P. ¿Lo mejor y lo peor del porno para ti?

R. Mmm... a mí el porno me ha cambiado la vida, a mejor. Además, con mi representante, Ramiro, todo ha ido genial desde el principio. Es como vivir un sueño. Viajas por todo el mundo, conoces gente muy interesante, ganas mucho dinero, conoces mejor tu sexualidad... Todo es positivo.

Si tendría que buscarle algún pero te diría que algunas escenas son muy cansadas. En las grandes producciones trabajas muchas horas... las rodillas se me resintieron un poco de tanto ajetreo.

P. ¿Sentiste presión de tu familia cuando comenzaste en el porno o te apoyaron?

R. La familia, cuando ve que no es un género oscuro y que es un género cinematográfico más, y te ven feliz, viajar, ganar mucho dinero y salir en revistas, portadas, teles... pues lo acepta y lo entiende. Mi abuelo, por ejemplo, me apoya mucho, y eso que es muy tradicional y conservador. Aunque, a decir verdad, en este tiempo he ido comprobando que la gente de derechas es más tolerante con el porno que la de izquierdas.

P. ¿Y qué opinas de las personas que piensan que el porno "degrada a la mujer"?

R. El porno no degrada a la mujer. Es más, a la mayoría de amigas que tengo les gusta el sexo 'estilo porno', para entendernos.

P. ¿Y qué te parece el porno feminista?

R. Es una tontería. El porno es porno. Cine con sexo explícito, y ya está.

P. El porno feminista está siendo muy defendido por las feministas radicales...

R. El feminismo radical no me gusta. Yo apoyo la igualdad entre hombres y mujeres. Y, no sé, pero creo que las últimas manifestaciones del 8-M no se deberían haber celebrado, por el coronavirus. Fue una metedura de pata.

Así es Samantha, la mujer que hay tras Apolonia Lapiedra

P. Samatha, ¿te has enamorado muchas veces?

R. Creo que nunca he estado enamorada hasta que conocí a Ramiro, mi representante y mi pareja.

P. ¿Y el sexo es igual en el porno que en la vida real?

R. No, en el porno es todo una exageración creada para excitar.

P. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Dónde creciste? ¿Tienes hermanos?

R. Nací y crecí en Albacete. Soy hija única. Mi niñez ha sido bastante triste y traumática, salvo los momentos que viví con mi abuela materna, que en paz descanse. Estuve muchísimos años en un centro de menores, por problemas de mis padres. Allí fui bastante feliz, eso sí es cierto.

P. ¿Has estudiado alguna carrera?

R. No he podido estudiar debido a todos esos problemas... Pero sí hice luego dos grados de Formación Profesional, uno de cocina y otro de marketing.

P. Trabajaste en la agricultura.

R. Sí, recogía uvas, fresas y cebollas. Una vez llegué a desmayarme del sol y de tantas horas de trabajo. Ah, y por cierto, una vez ni me pagaron.

P. ¿Te reconocen por la calle?

R. Antes del virus me paraban muchísimo por la calle. Demasiado... Algunas veces he llegado a "disfrazarme" para que no me paren tanto.

P. ¿Y cómo son esos fans?

R. Pues hay de todo. Una vez me paró la familia entera: el padre, la madre y la hija, que tendría 15 añitos y que era fan por mi faceta de influencer.

P. ¿Dónde te ves en cinco años y en diez?

R. En cinco años... pues me veo con mi canal 'onlyfans', mi productora y siendo influencer. ¡Me encanta!

P. ¿Qué es lo que más echas de menos estos días de cuarentena?

R. Salir, ir a restaurantes, tomar un cafecito en una terraza, ir a la playa, quedar con amigos... ¡Todo!

P. Un día perfecto para ti.

R. Un día tranquilo. Soy muy casera, me encanta cocinar, pasear y estar con mi perrita tranquilamente. No soy muy aventurera ni necesito nada especial para ser feliz.

P. Y, por último, cuéntanos algo que la gente nunca se imaginaría de ti pero qu es así.

R. Creo que la gente piensa que soy muy sexual porque soy pornstar, y la verdad que en la vida real soy súper poco sexual. Puedo pasar perfectamente sin sexo.