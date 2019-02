Antonio Tejado confiesa por qué se lió con María Jesús Ruiz en 'GH Dúo'

Antonio Tejado y María Jesús Ruiz cortaron su relación en 'GH Dúo' tras una boda ficticia y besos apasionados.

Este domingo, en el debate de 'GH Dúo', ambos se lanzaron dardos en pleno directo. Tejado dijo que no se arrepentía de "los momentos vividos" con ella, que está nominada esta semana. Pero ella sí.

"Yo sí me arrepiento. Si yo hubiese querido seguir, estaríamos juntos. Es lo que yo creo", contestó María Jesús, dejando a todos anonadados. "No debí acercarme a Antonio porque a veces me sentía incómoda y no sabía cómo frenarlo", añadió.

"No sé estar solo"

Ante estas declaraciones, Tejado estalló y acabó confesando por qué se había liado con ella: porque no sabe estar solo: "Lo de María Jesús lo he hecho egoístamente, mirando por mí, y creo que no me ha venido bien para el concurso".

Soy de los de un clavo saca otro clavo"

"Como no sé estar solo, cojo una mano. A veces me equivoco. Soy de los de un clavo saca otro clavo", confesó, haciendo referencia a su ruptura definitiva con su ex, Candela Acevedo.

¿Qué opinas de este par, lector?