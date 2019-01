Piden expulsión disciplinaria para Antonio Tejado por 'justificar' a La Manada

Antonio Tejado la está liando parda en 'GH Dúo'. A los problemas que tiene dentro del reality con su mujer y compañera de reality, Candela Acevedo, se suma ahora la expulsión disciplinaria que están pidiendo los espectadores del programa por unos (desafortunados) comentarios que ha hecho el concursante acerca lo que ocurre en las fiestas de San Fermín. Un tema delicado tras lo ocurrido La Manada. Mucha gente cree que Antonio trató de justificar a los condenados.

Todo comenzó con una conversación entre Antonio Tejado, Kiko Rivera y Carolina Sobe. Los tres estaban hablando de las fiestas de San Fermín.

Yo he visto mucho tema voluntario. He visto a chavalas que se quitan la camiseta queriendo

"Ahora se están perdiendo, por todos los 'cafreríos' que hay. Han puesto un montón de cámaras por el tema este que pasó, están vigilándolo todo. No quiero abrir ningún jardín, pero yo en San Fermín he visto mucho tema voluntario. O sea, yo he visto a chavalas que se quitan la camiseta queriendo", ha dicho.

Carolina le contestó entonces: "Que yo enseñe mis tetas no quiere decir que tú me las tengas que tocar, ¿no?". Y aquí fue cuando Antonio 'la cagó': "Evidentemente, por supuesto. Pero si se te ven... ¿no? Se te ven...".

No se puede tocar las tetas, pero si se te ven...

"Pero mirar sí se puede", respondieron entonces Kiko y Carolina.

Aquí tienes el momento en vídeo:

Después de ver el comentario de Antonio tejado sobre el tema de la manada por mí como si se quema en la hoguera ya. Me retracto de todo lo dicho en mi anterior comentario — Vicky Garcia (@VickyGa48385603) 24 de enero de 2019 Aquí tenéis el vídeo de Antonio hablando sobre Pamplona, juzgad vosotros mismos.#GHDUO19E#GHDUO20Epic.twitter.com/AAmQkXDoN7 — OH JESSSS 🌪💥⚡️ (@srita0rtiz) 20 de enero de 2019

Piden expulsión disciplinaria

Tras esta conversación, numerosos espectadores están pidiendo la expulsión disciplinaria de Antonio Tejado.

¿Tú qué opinas?

¿Ya has votado? En Twitter se puede leer lo siguiente:

El comentario machista de Antonio Tejado con respecto al tema de la Manada me dan ganas de vomitar @ghoficial#GHDUO21E — Uxue ✨ (@Jarpadss) 21 de enero de 2019

Después de ver el comentario de Antonio tejado sobre el tema de la manada por mí como si se quema en la hoguera ya. Me retracto de todo lo dicho en mi anterior comentario — Vicky Garcia (@VickyGa48385603) 24 de enero de 2019

A ver si ponen el video en q Antonio Tejado justifica a la Manada. Eso no es motivo de expulsión inmediata — alicia espadafor (@aliciaespadafor) 23 de enero de 2019

@salvameoficial Antonio tejado ha dejado claro que son las mujeres las que buscan a los tíos en el caso la manada ?? — ross garcia (@rosgarciaa) 21 de enero de 2019

@ghoficial y ¿por qué no han sacado el video de Antonio Tejado justificando a la Manada? Eso se tapa, no? #expulsionAntoniotejado — alicia espadafor (@aliciaespadafor) 23 de enero de 2019

Antonio Tejado, no quería que te fueses de la casa, pero solo por el comentario desafortunado de "La manada" espero que te vayas a tu puta casa. #GHDÚO21E — 《...خيما...》 (@GemaJM86) 21 de enero de 2019

#GHDUO23E#GHDUOLimite2Antonio Tejado sobre "La Manada": "Pero yo he visto muchas veces tías en San Fermín. Mira que no quiero abrir ningún jardín, pero yo he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea, que una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor, ¿no?" — LENA ⚡️ (@afreaksays) 23 de enero de 2019

Vais a echar a Yurena que es un ángel para dejar dentro a Antonio Tejado después del comentario asqueroso que ha hecho sobre la manada? No tenéis valores #GHDUO21E — El Oráculo (@GhOraculo) 21 de enero de 2019