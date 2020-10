Antonio Resines se casa con su pareja en tiempos de confinamiento.

Después de 30 años de relación y dos rupturas, Antonio Resines, de 66 años, y su novia Ana Pérez-Lorente, de 55, han decidido pasar por el altar. Aunque en un principio decidieron retrasar la boda debido a la pandemia del coronavirus, finalmente han decidido darse el 'sí, quiero' ya y no esperar más, seguramente por la situación delicada en la que se encuentra España aún y por la incertidumbre que hay en torno a cuándo se volverá a la normalidad.

La pareja se casó en una ceremonia íntima el pasado 10 de octubre y lo celebró en el restaurante Rafa, una marisquería muy cercana a su casa, próxima al Parque del Retiro. Junto al actor y la productora estuvo también Ricardo, el hijo que Resines tuvo con su primera mujer, Marisol de Mateo Menéndez, una profesora muy discreta con la que se casó en 1981 y estuvo casado diez años.

A la salida del loca, el actor se dirigió a los medios que le esperaban: "Ha estado todo muy bien, estamos muy contentos", confesó a la salida del restaurante mientras iba cargado de regalos, según publica la revista 'Semana'.

La pareja ha tenido que cumplir con las medidas obligatorias por la covid-19: casarse con mascarilla y celebrarlo con un grupo reducido de amigos y familiares.

Como anécdota, la publicación destaca que los novios fueron con unos looks muy elegantes que quedaron plasmados en los muñecos que tenía su tarta nupcial.

La enfermedad de Resines les unió más

La idea de casarse era un deseo que ambos tenían y más aún después de que en el año 2015, Antonio Resines enfermara. Al actor le detectaron un cáncer colorrectal en el final del colon. "Me salvé de milagro", llegó a confesar a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

''La cosa empeoró porque durante las pruebas del pre operatorio me diagnosticaron angina de pecho y eso me preocupó más que el cáncer, porque a diferencia de la enfermedad, que estaba muy bien localizada, la angina sí que podía acabar con todo''. Y añadió: "Me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. Me dijeron que si me hubiera hecho una colonoscopia hace tres años no se me hubiese desarrollado el cáncer".

Cómo se conocieron

La pareja se conoció en 1992. "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: ‘Nos siguen’. Así que le dije: ‘Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen’. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos. Luego no le volví a verle hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije ‘¿sabes quién soy?’ y me dijo: ‘Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana’. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora", contó la esposa del actor cántabro en el programa 'Mi casa es la tuya'.

Aunque duermen en cuartos separados, como ellos mismos han contado, su relación está muy afianzada y más aún después de haber logrado superar dos rupturas. Forman un buen equipo en el terreno sentimental pero también en el laboral, ya que han trabajado juntos en varias ocasiones como ocurrió en 'Historias de nuestro cine' o en la autobiografía de Antonio Resines, 'Pa' habernos matao: Memorias de un calvo'.