Última hora sobre el delicado estado de salud de Antonio Montero

Antonio Montero (57) no está pasando por su mejor momento. El periodista reveló el pasado miércoles en 'Sálvame' que padece cáncer.

Montero se descubrió un bulto el pasado verano en la pierna, pero que no le dio importancia. "Pensé que me había dado un golpe. Al cabo de una semana vi que eso seguía ahí. Eso fue en junio y hasta que no volví en septiembre a Madrid no fui al médico. Estando en urgencias con un familiar mío por otra cosa, aproveché y pregunté, me lo vio un médico, me hicieron una resonancia y me dijeron que no sabían qué era", dijo.

Como el bulto no se iba, decidió ponerse en contacto con su traumatólogo: "Me dijo que había que quitarlo. Me hablaron de hacer una biopsia. Me quitaron el bulto. Pasadas dos semanas, fui a quitarme los puntos, y al ir al médico me esperaban allí el director del hospital con un oncólogo".

A partir de entonces,tuvieron que aplicarle sesiones de radioterapia.

Última hora sobre el estado de salud de Antonio Montero

Aunque Montero dijo que tanto él como su entorno están llevando la situación con bastante entereza, Marisa Martín Blázquez, su expareja, no parece estar pasándolo muy bien, ya que este fin de semana en 'Viva la vida' se emocionó mucho al hablar de lo que le ocurre al que fue su marido.

No obstante, la periodista dio el parte de los últimos resultadosmédicos de Montero. Recordemos que el colaborador se hizo una prueba para ver si las sesiones de radioterapia estaban funcionando. Y parece ser que así es. "Está todo bien", dijo Marisa en relación a estas pruebas.

El entorno a Montero se muestra positivo

“Él es una persona muy positiva, lo ha llevado fenomenal, nos ha tranquilizado desde el primer momento y eso ayuda muchísimo. (...) Nos tenemos que quedar primero, con que ha transmitido la esperanza que hay; segundo, que se puede abordar esta enfermedad, que se puede curar, que lo ha hecho con una entereza, con una posibilidad, así que vamos a sacar la parte positiva de haberlo sacado en ‘Sálvame’ en plató. Vamos a dejarnos de enfrentamientos, los límites de la privacidad los pone cada uno, solo ha querido abordar que está bien, que sigue luchando”, dijo Marisa Martín Blázquez en 'Viva la vida'.

Montero: "Estoy preparado para palmarla"

Aunque todos son positivos, no descartan ninguna posibilidad. Incluso el propio afectado reveló que si tiene que morir, lo haría a gusto: "Mi familia es muy positiva: mis padres, mis hermanos... Todos son muy positivos. Mi fe es total, muchas veces he pensado 'si tengo que palmar, palmaría contento'. Mi vida ha sido la pera. Yo he sido súper feliz. Tengo todo atado hace mucho tiempo, el testamento lo hice cuando era joven. Estoy preparado cada minuto de mi vida para palmarla".