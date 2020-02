Antonio Montero tiene cáncer: "Estoy preparado para palmarla"

Antonio Montero (57) ha desvelado este miércoles en 'Sálvame' que padece cáncer. El periodista ha revelado que se descubrió un bulto el pasado verano en la pierna, pero que no le dio importancia.

"Pensé que me había dado un golpe. Al cabo de una semana vi que eso seguía ahí. Eso fue en junio y hasta que no volví en septiembre a Madrid no fui al médico. Estando en urgencias con un familiar mío por otra cosa, aproveché y pregunté, me lo vio un médico, me hicieron una resonancia y me dijeron que no sabían qué era", ha dicho.

Como el bulto no se iba, decidió ponerse en contacto con su traumatólogo: "Me dijo que había que quitarlo. Me hablaron de hacer una biopsia. Me quitaron el bulto. Pasadas dos semanas, fui a quitarme los puntos, y al ir al médico me esperaban allí el director del hospital con un oncólogo".

Sesiones de radioterapia para combatir el cáncer

A partir de entonces,tuvieron que aplicarle sesiones de radioterapia. Verá si este tratamiento ha funcionado el próximo 28 de febrero, cuando le den los resultados.

Tanto Montero como su entorno están llevando la situación con bastante entereza. La única que está más preocupada es Marisa Martín Blázquez, su expareja.

"Mi familia es muy positiva: mis padres, mis hermanos... Todos son muy positivos. Mi fe es total, muchas veces he pensado 'si tengo que palmar, palmaría contento'. Mi vida ha sido la pera. Yo he sido súper feliz. Tengo todo atado hace mucho tiempo, el testamento lo hice cuando era joven. Estoy preparado cada minuto de mi vida para palmarla".