La medicación que Antonio David Flores tomaba en 'GH VIP' no le "sentaba nada bien"

Antonio David Flores fue el último expulsado de 'GH VIP'. El ex de Rocío Carrasco estuvo este domingo en el debate del programa, presentado por Jordi González, y en éste narró que tomaba medicación en el realiity, ya que entró con un tratamiento empezado desde fuera.

"Llevo en tratamiento desde hace tres años y la medicación que me tomaba dentro de la casa era muy superior a la que tomaba fuera. Cuando mi hija entró, me dio tal chute de energía que no necesité más medicación", dijo. O sea que el concursante estuvo solo una semana sin tomar sus pastillas.

"En el momento en el que llegó mi hija Rocío, entré en el confesionario para hablar con la psiquiatra y la psicóloga, para decirles que me quiten la medicación porque no me estaba sentando nada bien".

"No me avergüenzo"

Aunque Antonio David no desvela de qué clase de medicación se trata, todo parece indicar que se refiere a ansiolíticos y/o antidepresivos.

"No tengo ningún problema en contar esto. No me avergüenzo de un problema que he tenido. No quiero que la gente malinterprete cómo he estado dentro y cómo estoy ahora", aseguró el protagonista.

Además, en el programa del domingo Mediaset hizo cambios para protegerse de la polémica por la presunta violación a Carlota Prado dentro del concurso en 2017.

