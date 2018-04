Antonio David Flores podría entrar en prisión y el bautizo de la nieta de Isabel Pantoja

El bebé ‘royal’ sin nombre

Las portadas de las revistas de esta semana se hacen eco de dos noticias relacionadas con bebés. La primera, el nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge, que todavía no tiene nombre. El hijo del príncipe William y Kate Middleton nació el pasado lunes en el hospital St Mary's de Londres, donde nacieron sus otros dos hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, su marido y su cuñado, el príncipe Harry.

Kate dio a luz a las a las 11:00 de las mañana y siete horas después, tanto ella como el recién nacido ya estaban abandonando el hospital y hacían el típico posado antes los medios en las puertas del centro médico. El pequeño pesó 3,900 kilogramos. (Lecturas, ¡Hola! y Semana).

El bautizo de Carlota Rivera

La segunda hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, Carlota, fue bautizada el pasado fin de semana en Sevilla. La ceremonia contó con la presencia de Isabel Pantoja pero hubo notables ausencias como la del hijo mayor de Kiko Rivera, Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y los dos hermanos toreros del Dj, Francisco y Cayetano Rivera. Estos ya le dijeron que no podrían acudir y no se debe, como otras ocasiones, a que estén teniendo tensiones o mala relación entre hermanos. (Semana y Diez Minutos).

Isabel Pantoja es la protagonista de la portada de ‘¡Hola!’, posando junto a sus dos nietas. A la tonadillera se la ve muy feliz pero también muy retocada, demasiado. A Isabel se le cae la baba con su nueva nieta: “Me emociono al mirarla… Es que son sus ojos, son los ojos de Paco, su abuelo”. (¡Hola!).

La boda de la duquesa de Suárez

Alejandra Romero se casó el fin de semana pasado con Pedro Armas en el Club de Campo de Madrid. La boda de la duquesa de Suárez fue discreta y muy tradicional.

Sin embargo faltó su familia materna ya que al parecer, no tienen buena relación y se encuentran enfrentados porque el título de su abuelo, el ducado de Suárez, le recayó a Alejandra. (¡Hola!).

Antonio David Flore podría ir a la cárcel cinco años

La hija de la fallecida Rocío Jurado y su marido, Fidel Albiac, han ganado el primer asalto contra Antonio David Flores. Su exmarido tendrá que responder ante el juez por un presunto delito de maltrato psicológico que le podría llevar a una condena de cinco años de prisión.

El juzgado acaba de pronunciarse ahora, un año después de que Rocío Carrasco presentara un documento de más de 100 folios en el que explicaba el supuesto maltrato psicológico continuado por parte de su exmarido, que se remonta al año 2002.

Además, Rocío Carrasco ha presentado peritajes de tres médicos, un informe del Equipo Técnico Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros 22 informes médicos y psicológicos que aportó en su momento, según publicó ‘El Español’, en los que deja constancia de los problemas que ha supuesto para ella que haya sido cuestionado su papel como madre de forma sistemática.

Por su parte, el ex Guardia Civil se encuentra muy delgado y demacrado por su situación judicial y económica. Además será juzgado también por un presunto delito de alzamiento de bienes por lo quedeberá aclarar por qué se declaró insolvente aun habiendo trabajado en televisión y habiendo facturado a través de su exrepresentante y de su mujer, Olga Moreno. (Diez Minutos).

María Lapiedra nos relata su pesadilla

La ex actriz porno y novia de Gustavo González, María Lapiedra ha concedido una nueva entrevista en la que habla de su abandono de ‘Supervivientes’: “Estoy muy decepcionada conmigo misma por no haber aguantado en el programa pero estar sin mis hijas me ha superado”.

María se fue de Honduras ya que se encontraba en plena batalla judicial por el tema del divorcio con su exmarido, Marc Hamilton: “Dejé la isla para luchar por mis hijas”.

El fin de semana romántico de Paula Echevarría en Málaga

La actriz de ‘Velvet’ causó sensación, una vez más, en la clausura del Festival de Málaga, con su vestido negro de princesa. Además aprovechó su estancia en la ciudad para hacer turismo y para ejercer como WAG, ya que también estuvo el domingo pasado viendo a su novio, Miguel Torres, jugar desde las gradas. (Semana y Diez Minutos).

Además podemos ver una nueva imagen apasionada de Blanca Suárez y Mario Casas, en la que salen besándose. Su relación va viento en popa y aunque ellos no querían confirmarlo, estaba más que claro que entre ellos había más que amistad ya que fueron captados anteriormente dándose un beso y también fueron fotografiados en varios restaurantes juntos. (Lecturas).