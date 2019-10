Así reaccionó Antonio David Flores a la llamada de Olga Moreno en 'GH VIP'

La gala 7 de 'GH VIP' ha orbitado alrededor de las relaciones familiares de Antonio David Flores. Con Rocío Flores y su mujer Olga Moreno al teléfono, el exguardia civil ha recibido el apoyo de los suyos.

Por otro lado, la noche ha culminado con la expulsión de Irene Junquera y nuevos nominados.

La emotiva felicitación de Antonio David a su hija Rocío Flores

La emisión de esta gala se ha convertido en una tensa celebración del cumpleaños de Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Su padre, desde la casa de 'GH VIP', ha recordado la fecha y ha felicitado a su hija con un emotivo testimonio. Antonio ha arrancado sus palabras con una preciosa dedicatoria.

Antonio David: "Bueno, hija, hoy hace 23 años de que naciste. Estoy muy contento de ver la mujer en la que te has convertido" #GHVIPGala7pic.twitter.com/v5QjUHQXzj — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

El exguardia civil también ha rememorado una anécdota que vivió con su suegra, Rocío Jurado, cuando nació su hija: "Mi suegra me dijo: 'Que sepas que me has hecho la mujer más feliz del mundo. Voy a ser abuela por primera vez y mi hija va a llevar el apellido de mi mejor amiga'".

Rocío Flores, visiblemente emocionada, ha respondido a su progenitor deshaciéndose en halagos: "Soy la persona más afortunada por tenerlo como padre". Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la ocasión para lanzar la pregunta que todos esperaban: "¿Has echado de menos alguna llamada?".

Rocío, sobre Antonio David: "Soy la persona más afortunada por tenerlo como padre" #GHVIPGala7pic.twitter.com/2asJFJ9COy — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

Rocío ha respondido "no" sin dar más detalles y el presentador ha reformulado la cuestión: "¿Te hubiera gustado recibir alguna llamada que no has recibido?". Ahí la hija de Antonio David se ha mojado y ha lanzado un recado a su madre: "Llevo siete años sin recibir esa llamada". Jorge Javier, que siempre barre para casa, ha aseverado: "En esa reconciliación me gustaría estar en activo en la tele".

Kiko Jiménez se enfrenta a Rocío Flores

En su eterno intento de ser protagonista, Kiko Jiménez ha decidido encararse en directo con Rocío Flores. El exviceverso, que ha continuado su pantomima con Sofía Suescun fuera de la casa, ha reprochado a Flores su actitud durante su línea de la vida y su forma de aconsejar a su "novia" en los platós.

Kiko: "He visto vídeos en los que Rocío le da consejos sobre cómo llevar la relación" #GHVIPGala7pic.twitter.com/GAtvO6Q19H — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

Rocío Flores, sincera donde las haya, le ha devuelto su ataque sin titubear: "En advertencia le has puesto tú sola haciendo el concurso que has hecho con Estela". Kiko, con el juego sucio que suele emplear, ha decidido atacar a Flores donde más le duele: "Igual es que el concurso de tu padre no da para tanto y te quieres meter en mi relación con Sofía". Por si fuera poco, Jiménez le ha reprochado a Rocío las veces que su padre se ha sentado en un plató para hablar de sus problemas legales.

Después de varios vídeos, Rocío Flores ha vuelto a sacar el tema: "Es un golpe bajo lo que ha dicho Kiko con respecto a mi padre". "El mismo golpe que me has dado tú, Rocío", ha respondido Jiménez. Flores ha proseguido en la defensa a ultranza de su progenitor: "Cuando mi padre se ha sentado en un plató se ha sentado con las pruebas en la mano".

Kiko Jiménez ha acusado a Rocío y Antonio David de estar influenciados por Gloria Camila y Rocío ha puesto intentado poner fin a la refriega con una frase certera: "Si mi padre hubiese estado condicionado por Gloria Camila no te habría hablado". El extronista, ha tenido que decir la última palabra, dando instrucciones a Rocío como si tuviese algún tipo de "poder" sobre ella. Tras su frase, se ha llevado un muy merecido abucheo del público.

Kiko, a Rocío: "Te tendrías que limitar a comentar el concurso de tu padre" #GHVIPGala7pic.twitter.com/bhkNItQVyq — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

La llamada de Olga Moreno a Antonio David Flores

Como principal atractivo de esta gala 7 de 'GH VIP',el programa había organizado una llamada entre Olga Moreno y Antonio David Flores. La mujer del exguardia civil, una gran desconocida para el gran público, ha ido ganando relevancia mediática por la complicada participación de su marido en el reality y esta noche ha podido conversar con él en directo.

Sin embargo, antes de hablar con Antonio David, Olga Moreno ha conversado con Rocío Flores, a la que trata como a una hija. Moreno ha contado cómo fue su pedida de mano en París y ha explicado que entiende que su marido hable de su antiguo matrimonio y de los múltiples problemas legales que han tenido: "Es su vida, que va a hablar, ¿de política? Es normal".

Cuando ha llegado el turno de los concursantes para hablar con sus familiares, Olga ha vuelto a intervenir. Antonio David se ha derrumbado completamente en cuanto ha escuchado su voz.

¡Olga habla con Antonio David!: "Te dije que te iba a venir muy bien para pasar página" #GHVIPGala7pic.twitter.com/iIz4I5lej8 — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

Olga Moreno ha ensalzado el concurso de Antonio y ha intentado tranquilizarle: "Que sepas que estamos muy orgullosos de ti. No te preocupes por nada". También le ha dedicado unas bonitas palabras hablando de su hija: "Tienes que estar super orgulloso de Rocío, que no sabes lo bien que lo estás haciendo".

Cuando ha colgado, Flores estaba embriagado por la emoción. Jorge Javier ha conseguido que el exguardia civil se sincerase. Antonio ha comentado todo lo que le inquieta durante su estancia en 'GH VIP': "Me preocupa la situación de fuera, no sé cómo van las cosas allí". Una frase que, con toda probabilidad, alude a los ataques legales de su exmujer, Rocío Carrasco.

¡Antonio David recibe la llamada de Olga, su pareja, y así ha reaccionado! 😢 RT si te has emocionado tanto como él #GHVIPGala7pic.twitter.com/HfbeOijWWr — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2019

Por otro lado, Antonio David le ha comentado a Jorge las dificultades de la convivencia: "Yo sé que desde fuera lo estáis viendo como un espectáculo, pero no es fácil". El presentador le ha tranquilizado: "No te preocupes más, que todo está bien fuera". Ya en plató, Rocío Flores ha explicado que su padre se está conteniendo en el reality para no dificultarle su labor, un argumento que aclararía la inactividad de Antonio David en ciertos momentos del concurso.