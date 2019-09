Antonio David Flores se derrumba en directo contando cómo vivió las denuncias de Rocío Carrasco

Antonio David Flores se está convirtiendo en uno de los grandes reclamos de 'GH VIP 7' por su complicada situación familiar y legal fuera de la casa. En el 'Límite 48 horas', presentado por Jorge Javier Vázquez, el exmarido de Rocío Carrasco ha ahondado en las experiencias que han marcado su trayectoria vital.

Para conseguir que Antonio David contase todo lo relativo a su turbulento matrimonio, el programa ha recurrido a una prueba clásica del formato: la línea de la vida. Esta técnica, utilizada en psicología, permite que los concursantes desnuden sus emociones ante la cámara y conmuevan a la audiencia con grandes dosis de melodrama. Sin embargo, antes de este instante, Flores ha tenido una dura discusión con Mila Ximénez.

Antonio David se derrumba por Mila Ximénez

Antonio David Flores está tocado y hundido. Unas palabras de Mila Ximénez en mitad de una discusión han hecho que el exguardia civil se haya venido abajo en plena gala. Durante una discusión entre varios concursantes, Antonio ha intentado poner orden y la periodista le ha espetado: "No me des a mí lecciones de moral porque no eres el más indicado".

Este comentario, sumado a la complicada situación que vive Antonio David fuera de la casa, ha provocado que el exmarido de Rocío Carrasco rompiese a llorar en directo. Ha llegado incluso a marcharse al jardín durante la emisión mientras lanzaba un reproche a Mila: "Ahora me vas a decir que me vengo arriba en la gala, es lo último".

Antonio David se emociona: "No quiero hablar de verdad" #GHVIPLímite1pic.twitter.com/5lCKS1naZH — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

Además, Flores ha aclarado que en este enfado repentino también ha influido la actitud de la colaboradora hacia él en estos últimos días: "No se puede tratar a todo el mundo por igual. Hay personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo".

Sin embargo, esta tormenta ha durado poco porque Mila Ximénez ha acudido rauda a pedirle disculpas: "Escúchame, escúchame. Yo confío en ti y en dos más. Sé que siempre vas a dar la cara por mí. He estado muy desafortunada, ¿me puedes perdonar?". Antonio Flores ha aceptado su disculpa y, acto seguido, se han fundido en un emotivo abrazo.

Mila: "He estado muy desafortunada, ¿me puedes perdonar?" ¿Qué os parecen sus disculpas?🔄 Es sincera, lo dice de corazón♥️ No me la creo#GHVIPLímite1pic.twitter.com/pru6YrfM8M — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

Desde plató, Rocío Flores ha explicado por qué las palabras de Mila Ximénez le han sentado tan mal a su padre: "Lo que le ha dolido es que venga de ella". También ha contado que este bajón puede estar relacionado con su familia: "Lleva una semana fuera de su casa y sin sus hijos. Somos la tribu, estamos siempre juntos".

Rocío, sobre su padre: "El simple hecho de estar ahí metido y que le faltemos nosotros creo que le está comiendo realmente" #GHVIPLímite1pic.twitter.com/9kw90j5PR9 — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

La línea de la vida de Antonio David Flores

Después del conflicto, Antonio David ha tenido que dibujar su línea de la vida. El empresario ha optado por omitir la línea tradicional y ha elaborado una especie de infografía que Jorge Javier ha descrito como "una fórmula matemática".

Jorge Javier: "Es importante que tú te encuentres con ánimos para hacerla"Antonio David: "Estoy. No te preocupes"#GHVIPLímite1pic.twitter.com/wxzo04hc6n — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

Las lágrimas de Antonio David se han intensificado cuando ha llegado el momento de hablar de su matrimonio con Rocío Carrasco. Jorge le ha preguntado si fue feliz en esta relación pasada y Antonio ha decidido sincerarse: "Lo fui porque mi meta era tener una familia y vivir como han vivido mis hermanos". Además, ha contado el que era su objetivo en aquellos tiempos: "Quería que fuéramos un matrimonio normal a pesar de donde me había metido, era la casa de Rocío Jurado".

Jorge Javier ha continuado con su rol de entrevistador y ha planteado a Antonio si su matrimonio podría haberse salvado. Flores le ha respondido completamente convencido: "Si no hubiéramos venido a Madrid a vivir a casa de mi suegra, mi matrimonio se habría salvado". Seguidamente, ha concretado: "Cuando regresamos a Madrid había demasiada gente. Rocío retomó su vidas y amistades. Lo negativo era todo lo que había alrededor".

Antonio David nos cuenta cómo fue su vida en la casa de Rocío Jurado #GHVIPLímite1pic.twitter.com/p7hU7fEVGn — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

Para concluir, Jorge le ha preguntado cuál había sido el día más duro de su vida. Antonio David Flores ha decidido desnudarse emocionalmente y ha narrado cómo fue el día que acudió al juzgado por la denuncia de Rocío Carrasco: "Yo estaba en el juzgado con una denuncia de mi mujer, fui a declarar, terminé y vino una funcionaria del juzgado de violencia de género y me dijo que tenía que acompañarla. Le pregunté quién me había denunciado y, cuando entré en la sala de la jueza, vi a dos guardias civiles. Pensaba que el fin de semana dormía en el calabozo. En ese momento hubo un antes y un después en mi vida. Creía que esa era mi sentencia definitiva. Estaba tan nervioso que no sabía ni lo que firmaba. Le pregunté al secretario si esos dos guardias civiles eran para mí. La jueza me hizo dos preguntas y me dijo que mi mujer me había puesto una querella criminal por un delito de maltrato físico y psicológico".

Antonio David: "Mis hijos lo han pasado fatal pensando que a su padre lo podían meter cinco años en la cárcel. Y eso me ha debilitado" #GHVIPLímite1pic.twitter.com/bLFveng6DI — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2019

El plató se ha quedado completamente en silencio mientras Jorge Javier contemplaba como Antonio David Flores estaba sumido en un absoluto plañido. Para poner fin a su historia, ha culminado contando cómo todo esto afectó a sus hijos: "Estos dos y tres años han sido muy difíciles. Mis hijos lo han pasado fatal pensando que podrían meter a su padre cinco años en la cárcel".

Este relato, sumado a la simpatía que está despertando Antonio David entre los espectadores y colaboradores de Telecinco, es una nueva estocada contra Rocío Carrasco que, de momento, no ha realizado declaraciones. Su plúmbeo silencio no ha impedido que la hija de Rocío Jurado comience a mover los hilos y ya ha solicitado que embarguen el sueldo de su exmarido en el programa. Una nueva cuchillada en esta reyerta donde cada movimiento es un arma de doble filo.