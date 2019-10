Antonio David Flores, amenazado con demandas por el Maestro Joao tras destapar su supuesto montaje

'GH VIP 7: Límite 48 Horas' ha alargado las tramas mostradas en el pasado debate, pero con nuevas consecuencias. Las artimañas del Maestro Joao para ganar protagonismo en la casa han conseguido que el vidente cuente con una fuerte e inesperada enemiga en el concurso: Mila Ximénez.

Además, el drama de Joao y Pol Badía ha provocado un enfrentamiento en directo en el que Antonio David Flores se ha erigido como inesperado protagonista.

El Maestro Joao y Mila Ximénez: nueva enemistad

El montaje amoroso del Maestro Joao y Pol Badía sigue dando que hablar en 'GH VIP'. El vidente y el exgranhermano han continuado gimoteando por los rincones de la casa mientras Alberto, el joven amante de Joao, ha sido tema de debate en distintos programas de Telecinco.

El amigo especial del Maestro Joao se presentó al casting de #MyHyV, se llama Alberto y es de Jaén https://t.co/At2v8Tg8uypic.twitter.com/fiiDPKmQOU — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) October 14, 2019

Varios colaboradores del programa 'Sálvame' han señalado que toda esta trama perfectamente orquestada atufa a montaje de lejos, algo que ya habían comentado los espectadores en redes sociales. Además, Joao ha confiado en su amiga María Jesús Ruiz, experta por antonomasia en este tipo de ardides, para gestionar todo lo que ocurra en los platós en aras de dotar a esta historia de algo de verosimilitud.

Sin embargo, este juego sucio, sumado a su actitud camaleónica, han provocado que el cartomante se haya encarado con Mila Ximénez. El pasado domingo, la tertuliana afirmó: "Joao no es ni mi amigo ni mi enemigo". Después de que Mila se enfrentase a Adara Molinero, a la que llamó "niña del exorcista", Joao salió en defensa de la modelo. Este hecho terminó de enfadar a Ximénez que se plantó en el confesionario para poner verde a su examigo.

La periodista ha dicho que ya no se siente "próxima" a él y que piensa nominarle la semana que viene junto a Pol y Adara, para ver si alguno de los tres abandona la casa. Antonio David Flores, que en su momento derramó lágrimas como para llenar un embalse, se ha sumado a las críticas de Mila Ximénez y ha calificado de "montaje premeditado" el vodevil de Pol y Joao.

Antonio David, sobre Pol y Joao: "Parece un montaje premeditado" #GHVIPLímite5pic.twitter.com/ZR0u0npU3L — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2019

Estos calificativos no sorprenden, dado que la pareja volvió y rompió en el mismo día. El Maestro Joao, para dar un toque folclórico al asunto, le ha dado el adiós definitivo (de momento) a Pol cantando Era mi vida él, uno de los éxitos de Isabel Pantoja.

El Maestro Joao y Pol Badía, cuestionados por sus compañeros

Tras lo sucedido, Pol, Adara y Joao han podido ver unas imágenes en el 'Límite 48 horas' en las que el resto de sus compañeros de concurso, a excepción de Estela Grande, se mofaban de la telenovela protagonizada por el vidente.

Por si fuera poco con el traje que les han hecho, Antonio David Flores ha despertado momentáneamente de su letargo para dar al Maestro Joao donde más le duele. El exmarido de Rocío Carrasco ha dicho que la relación de Joao y Pol "le provoca la risa" porque no se la cree. Además, Flores ha añadido que "han salido fotografías en prensa con otra persona", una referencia que no ha explicado pero que ha provocado el derrumbe de Joao en directo.

Antonio David, sobre Pol: "Ha salido fotografías en la prensa con otra persona"Joao: "Qué sucio, Antonio"#GHVIPLímite5pic.twitter.com/nf8XV989iq — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2019

Adara Molinero no se lo ha pensado dos veces y ha defendido a su ex, Pol, y a su amigo Joao de las mofas del resto de concursantes: "Me parece asqueroso de que os estéis riendo de si le gusta un hombre o una mujer a día de hoy". El ambiente se ha puesto al rojo vivo y el conflicto ha cobrado una nueva dimensión.

Antonio David Flores destapa el montaje y Joao enloquece

La discusión por el supuesto montaje del Maestro Joao ha alcanzado límites que rozan el surrealismo. Antonio David Flores ha sido el único que ha tenido el valor de afirmar que él cree que su relación es una pantomima cuando Joao ha animado a sus compañeros a dar la cara.

Joao, muy dolido con sus compañeros durante la publi ¿Entiendes su enfado? 🔄 Pues sí❤️ Para nada #GHVIPLímite5pic.twitter.com/3al1Z9tWbz — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2019

El ex-guardia civil ha aseverado: "Mi criterio es que es un montaje, que huele fatal". Estas palabras han sido la chispa que ha prendido la pólvora volatilizada en el aire y el propio Joao ha llegado a amenazar a sus compañeros con las posibles consecuencias legales que les pudieran acarrear sus acusaciones: "En cuanto termine el programa voy a ir porque mi abogado tiene poderes".

Joao: "En cuanto termine el programa voy a ir porque mi abogado tiene poderes" #GHVIPLímite5pic.twitter.com/1XKhE5zOQt — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2019

Antonio David, que ha vivido las infinitas demandas de Rocío Carrasco, ha reprendido sin miedo a Joao: "Si tú tienes abogados, yo también tengo los míos". Después de esta pelea, en la que Alba Carrillo, Noemí Salazar y compañía han permanecido cobardemente calladas, Flores ha conseguido ganar protagonismo y debilitar a Joao que, previsiblemente, saldrá nominado este jueves.

Noemí Salazar, la más "mueble" de esta edición

Después de que el Maestro Joao haya hecho su línea de la vida, en la que ha narrado varias tragedias personales, Jorge Javier Vázquez ha desvelado una decisión de la audiencia. Los espectadores, a través de la app de 'GH VIP', han elegido a Noemí Salazar como la concursante más "mueble" por su inactividad en el concurso. La influencer calé ha tenido que vestirse con una caja como castigo simbólico.

¿Qué tipo de muebles crees que sería Noemí? #GHVIPLímite5pic.twitter.com/eWqZX2Pv1u — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2019

Con este designio de los espectadores, 'GH VIP 7: Límite 48 Horas' ha tocado a su fin. Y tú, ¿crees que Noemí saldrá nominada el próximo jueves?