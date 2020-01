Antonio Banderas, al descubierto: su edad, sus mujeres, su familia, sus negocios y más

Antonio Banderases uno de los protagonistas de la gala de los Goya 2020, que se celebra este sábado en Málaga. El actor es el claro favorito a ganar el Premio Goya a mejor actor por Dolor y gloria.

La 34ª edición de los Goya sin duda tendrá un tinte muy especial para Banderas, pues se celebra en su tierra. Con motivo de este día tan importante para él y para el cine español, repasamos la vida de este intérprete, revelándote lo que no sabías de él.

Antonio Banderas, malagueño, 59 años

Antonio Banderas nació en Málaga, el 10 de agosto de 1960, por que tiene 59 años.

Su verdadero nombre

El nombre verdadero del actor es José Antonio Domínguez Bandera, pero se lo cambió en los 80, cuando comenzó su carrera artística como actor.

Sus padres fallecieron

Antonio Banderas es hijo de un policía, José Domínguez Prieto (1920-2008), y de una profesora de instituto, Ana Bandera Gallego (1933-2017).

Su hermano, su gestor

El actor siempre ha dejado claro la gran confianza que tiene en su hermano Javier, que custodia su patrimonio.

Francisco Javier Dominguez Bandera, como se llama, actualmente tiene cargos en 11 empresas diferentes. Estas sociedades tienen actividades variopintas, como "compraventa de bienes inmobiliarios", "alquiler de medios de transporte aéreo" o "alquiler de medios de navegación".

Su primera mujer, Ana Leza

Ana Arana Leza (58) fue la primera mujer de Banderas. Madrileña y actriz, se casó con el actor en 1987 tras seis meses de noviazgo. Ambos se separaron en 1996.

Desde entonces, el paradero de Ana Leza es un misterio. Dejó la actuación y se volvió a casar en el 2000 con Dharma Villareal, un montador y documentalista californiano. Tuvieron dos hijas, Clara María y Sofía Macarena. Actualmente se desconoce dónde viven o qué hacen.

Costoso divorcio de Melanie Griffith

Melanie Griffith (62) se separó de Banderas en 2014 tras 18 años de matrimonio. Fue ella la que pidió el divorcio. Las supuestas infidelidades del actor, los celos de ella y su lucha contra sus adicciones se barajaron como las causas.

Dos años antes del divorcio, en 2012, se pilló a Banderas con una rubia en Cancún en actitud cariñosa. Se dijo que iban a separarse, pero aguantaron dos años más.

La demanda de divorcio le salió cara al actor. En la resolución se estableció que Antonio Banderas le debería pagar a Melanie Griffith una pensión mensual de 60.000 euros además de cederle la casa de Aspen, un bien inmueble que la pareja tenía para sus vacaciones; y un cuadro de Pablo Picasso.

El malagueño se quedó con la casa que tenían en Marbella y otra obra de Picasso, después de conseguir vender la casa conyugal de Los Ángeles por 14 millones de euros, que se repartieron entre los dos. .

Su hija, Stella

De su matrimonio con Melanie nació su hija Stella del Carmen (24), quien lleva el cine en el ADN. La joven, que está muy unida a su padre, estudió Literatura y Arte en la Universidad de Nueva York, pero lo dejó al año para formarse como intérprete en Nueva York. Veremos si acaba siguiendo los pasos de su padre o no.

Su nueva novia, Nicole Kimpel

Nada más divorciarse, en 2014, inició una relación sentimental con Nicole Kimpel, holandesa de origen, y una agente inmobiliaria del sector del lujo, y reconocida relaciones públicas junto a su hermana Bárbara y que es veinte años más joven que él. Siguen saliendo a día de hoy y siempre aparecen juntos en los eventos.

Su infarto

El actor sufrió un infarto en 2017: "Tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños. Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", dijo.

Este revés cambió su forma de vivir: "Estar cerca de la muerte cambia cosas, te apegas más a la vida. Lo que no quiero es vivir muerto, no solamente no he bajado el ritmo, lo he subido más. Si me tengo que morir antes me moriré, pero con las botas puestas haciendo lo que tengo que hacer".

Su imperio inmobiliario

Las propiedades de Banderas son incontables. Entre las que se encuentran a su nombre y a las de sus sociedades, que gestiona su hermano, encontramos:

Ocho casas en Málaga , en las calles Alcazabilla, Zegrí, Echegaray y Granada.

, en las calles Alcazabilla, Zegrí, Echegaray y Granada. El famoso balcón de la calle Larios, desde donde siempre ve las procesiones malageñas.

de la calle Larios, desde donde siempre ve las procesiones malageñas. Una mansión a pie de playa en Marbella .

a pie de playa en . Catorce locales en Madrid, Benalmádena y Torremolinos.

Del PSOE

No sabemos a quién votará ahora, pero siempre ha sido un fiel defensor del PSOE andaluz desde sus inicios. El actor participó en 1996 en un vídeo junto a otros actores pidiendo el voto para Felipe González:

