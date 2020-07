Antonia Dell' Atte reaparece tras su aparatoso accidente: 80 puntos y dientes rotos

A principios del mes de julio, Antonia Dell' Atte sufrió un aparatoso accidente en la playa mientras se disponía a pasar unos días de relax. Lo que parecía un momento tranquilo para disfrutar del mar y los rayos del sol se convirtió en una pesadilla para la modelo italiana.

La ex de Alessandro Lequio tuvo la mala suerte de que una sombrilla, empujada por el fuerte viento, se estampara en su mandíbula inferior. Además, ella misma fue la encargada de dar la noticia en su perfil de Instagram y explicar todo lo que le ocurrió.

Antonia Dell' Atte, 80 puntos y dientes rotos

"Como puede cambiar tu vida de un día para otro… pero una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil empujado por un tornado… Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas", reveló en su perfil.

Lo cierto es que la italiana se mostró muy tranquila y quiso quitarle hierro al asunto en el mensaje que dejó a sus seguidores: "Es que yo soy así, cuantas más veces caes, más veces te levantas… Y más fuerte volveré". Tras el aparatoso accidente, Antonia tuvo que pasar por el quirófano para poder reconstruir su mandíbula para poder continuar con su vida de manera normal.

Casi un mes después del accidente, la exconcursante de MasterChef Celebrity ha reaparecido en El programa del verano para tranquilizar a la audiencia y explicar que el proceso de mejora de su boca será bastante lento. "Soy el ave Fénix, renazco de mis cenizas". Con esta optimista frase, la italiana explicó que se encuentra mucho mejor, pero que la recuperación se prolongará entre tres y seis meses hasta poder presumir de su habitual sonrisa. "Amore, ochenta puntos que estoy recuperando. Tengo que recuperar los dientes, así que lo tendré fantásticos", añadió la modelo.

Una difícil infancia con un padre déspota

La que fuera musa de Armani ofrecerá este miércoles 29 de julio en el programa de Televisión Españolasu entrevista más íntima y desgarradora. Antonia también acudirá también al plató para comentar el documental, donde también estarán Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada, Rosa Villacastín, Juan Avellaneda o Amalia Enríquez.

Una infancia difícil marcada por la figura de un padre déspota y una enfermedad que le afectó a la visión serán solo algunos de los capítulos que repasará la exmodelo y presentadora italiana. Además, el documental contará con los testimonios de amigos como Lucía Bosé, en la que seguramente ha sido su última entrevista en vida; Victorio y Lucchino; Los Morancos o su hijo Clemente, fruto de su matrimonio con Alessandro Lequio.