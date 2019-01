Anna Castillo confiesa la práctica sexual que le gusta y revela cuánto dinero tiene

Anna Castillo, actriz nominada a los Premios Goya, acudió este miércoles a 'La Resistencia' (Movistar+). Muy dicharachera, como de costumbre, entró a todas las bromas de David Broncano.

El presentador le dijo que ella lo estaba "petando a nivel petting strong", en referencia a todos los premios y nominaciones que tiene la joven. "Pero petting es otra cosa, es solo roce. Eso lo hacía de adolescente pero ya no", aclaró ella.

Broncano entonces, que está muy perdido en el tema, le dijo (erróneamente) que el petting era "todo pero sin penetración". Hizo gestos que aludían a masturbaciones, tanto en ellas como en ellos.

Anna creyó estar equivocada y le dijo que "entonces eso sí": "Lo sigo haciendo y me sigue gustando. Madre mía, qué vergüenza", añadió riéndose. Recordemos que Anna tiene pareja, Laura Blanco.

Revela cuánto dinero tiene

Tras ello y bromas varias, el presentador le preguntó que cuánto dinero tenía, como a (casi) todos sus invitados. "¿Cuánto crees que podría tener? Viendo mi currículum, ¿cuánto estaría bien tener?", le contestó ella.

Yo para mí tengo mazo de pasta, pero no sé si es porque soy muy joven o es que yo soy muy impresionable

Y añadió: "Yo para mí tengo mazo de pasta, pero no sé si es porque soy muy joven o es que yo soy muy impresionable, no lo sé, no lo sé”, dijo la actriz, de 25 años.

El presentador se aventuró y dijo una cifra: "Yo creo que tienes 150.000 euros". Y acertó. "Pues sí, mira", sentenció ella.

Aquí tienes el vídeo completo de la entrevista:

¿Te cae bien Anna?