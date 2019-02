Anna Castillo, al descubierto: su novia, su pasado amoroso, su familia, sus éxitos y más

Anna Castillo es una de las actrices más queridas de España. Su naturalidad, profesionalidad y desparpajo ha conquistado a los espectadores.

La joven nunca ha sido celosa con su vida privada, pero desde hace un tiempo ha despertado el interés de la prensa rosa debido a su actual relación y a sus premios cinematográficos. Todos quieren saber más de ella: ¿cómo es su familia? ¿Tiene hermanos? ¿Quién es su novia? ¿Tiene algún pasado amoroso conocido? Respondemos a todas estas cuestiones y más a continuación.

Estas son las 15 cosas que no sabías de Anna Castillo:

1) Tiene 25 años

Anna Castillo Ferré nació el 9 de octubre de 1993, por lo que tiene 25 años.

2) Catalana

Anna nació en Barcelona, pero lleva muchos años viviendo en Madrid.

3) Artista desde pequeñita

Lo de Anna es vocación. Desde muy pequeñita, con apenas 7 años, ya comenzó a recibir formación artística en centros de la ciudad condal y de la capital. Asimismo, hizo el bachillerato de Artes escénicas. Además, comenzó la carrera de Psicología.

4) Cantante y bailarina

Además de actuar, Anna Castillo formó parte del grupo musical Sp3 entre 2005 y 2011, donde fue cantante y bailarina. Su habilidad con ambas disciplinas pudimos verla en el musical, y posterior película, 'La llamada'.

En el siguiente vídeo podemos ver a la joven (es la que viste de naranja):

5) Muy unida a sus padres

Los padres de Anna están muy unidos. De hecho, ya han cumplido las bodas de plata. La actriz les ha dedicado varios mensajes afectuosos en su perfil de Instagram.

6) Su hermana, Eva

El arte es cosa de la familia Castillo, pues la hermana de Anna, Eva, es integrante del grupo musical Red Kiss.

7) Su novia, Lara

Podemos ver muchas fotos con su actual pareja en sus redes sociales. La novia de la actriz es Lara Blanco, madrileña de 29 años, cuatro más que Anna.

Lara estudió Comunicación audiovisual en la Universidad Complutense, detalla 'Loc'. Además, la joven es una de las componentes del grupo Vermont, una banda folkchedelica.

8) Su pasado amoroso

Antes de Lara, a Anna se la relacionó con Oriol Pérez Alcaraz, un director de cine y guionista. Ambos comparten fotos en redes sociales desde 2014 al verano de 2016.

Estaban muy unidos. Hicieron muchos viajes y escapadas, y ambos estaban muy integrados con los amigos del otro. De hecho, Oriol cenó en alguna ocasión con Macarena y los Javis.

Todo apunta a que se conocieron en el rodaje de 'Losers', que se estrenó en 2015. Oriol era director y Anna formaba parte del elenco.

9) Tiene un gatito

Anna tiene un gato tuerto llamado Capitán. Ella dice que lo llamó así porque le sonaba a "pirata". Ambos están muy unidos.

10) Su casera es Inma Cuesta

En la fiesta de nominados de los Premios Goya, Anna dijo que su casera era Inma Cuesta. "No creo que me vaya a subir el alquiler porque si no la arrastro", dijo riéndose a las cámaras de 'El intermedio'. "Inma es muy buena. Me trata muy bien".

11) Macarena y los Javis, muy amigos

Anna Castillo tiene muy buena relación con los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y con Macarena García. Ambos han compartido proyectos profesionales, como 'La llamada', y disfrutan juntos de su tiempo libre.

12) Unida a Brays Efe

También tiene una bonita amistad con Brays Efe, uno de los actores del momento por su papel protagonista en la serie 'Paquita Salas', de Netflix.

13) Éxito en televisión

De 2013 a 2015 interpretaba un papel fijo en la serie de Antena 3 'Amar es para siempre'. En 2017, participó en algunos capítulos de 'El ministerio del tiempo' (TVE), cadena en la que repitió con 'Estoy vivo'.

El pasado 2018 pudimos verla en 'Arde Madrid' (Movistar+) y en 'Paquita Salas' (Netflix).

14) Actriz de Goya

Este año, Anna estaba nominada al premio Goya a 'mejor actriz de reparto' por 'Viaje al cuarto de una madre'. Aunque no se lo llevó, ya puede presumir de tener uno en su haber. En 2017 ganó el premio a 'mejor actriz revelación' por 'El olivo'. En 2018 también estuvo nominada a 'mejor actriz' por 'La llamada'.

Este 2019, Anna ha triunfado en Los Feroz, donde se llevó el premio a 'mejor actriz de reparto' por 'Viaje al cuarto de una madre' y 'Arde Madrid'.

15) Una chica natural y sencilla

Lo que más gusta de Anna es que es una chica normal, sencilla, que no va con dobleces y siempre es muy amable con la prensa. Huye del 'postureo' y además es una de las mejores actrices del panorama español. Y solo acaba de despegar...

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de Anna Castillo? ¿Te cae bien?