Angela Merkel ultima la preparación de sus vacaciones de verano con su marido

Este miércoles 17 de julio, Angela Merkel cumple 65 años. Y esta misma semana, el domingo 21, la canciller alemana comienza sus vacaciones.

Será un descanso más que merecido y esperado para la política, pues en los últimos meses ha estado en el punto de mira por los temblores que ha sufrido en actos públicos. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo Merkel en uno de estos episodios vividos en Berlín, y achacó sus temblores a la deshidratación.

Estas vacaciones no pueden haber llegado en un mejor momento para Merkel, quien ha sufrido temblores en los últimos meses

Aunque es cierto que lo que le ocurre a Merkel podría ser por falta de agua, lo cierto es que una de las causas también sería el estrés.

Los expertos señalan que este tipo de manifestaciones indican que puede deberse desde a una reacción fisiológica ante un estímulo en el exterior a una consecuencia derivada de una crisis de ansiedad o estrés, infecciones, problemas metabólicos o neurodegenerativos, entre otros.

Sea como fuere, lo cierto es que estas vacaciones no pueden haber llegado en un mejor momento para Merkel.

Las vacaciones de Angela Merkel

Aunque aún no se conoce qué destino elegirá Merkel, todo apunta a que se decantará por destinos donde pueda descansar y disfrutar de dos de sus placeres favoritos: el senderismo y la lectura.

En los últimos años, Merkel ha estado en nuestro país, en concreto en la isla de La Gomera. También se la ha visto por la isla italiana de Ischia. Veremos si este año repite.

La canciller comenzará sus vacaciones en el Festival de Bayreuth, el día 25 de julio, junto a su marido, Joachim Sauer

Donde va a estar seguro la canciller es en el Festival de Bayreuth el día 25 de julio, junto a su marido, Joachim Sauer, de 64 años. Ambos están casados desde 1998, y se conocieron a principios de los 80 en la Academia de las Ciencias de Adlershof, todavía en la RDA.

Por aquel entonces ambos estaban casados. Ella con Ulrich Merkel, del que conservó el apellido después de divorciarse en el 82. Él, por su parte, se separó también de una profesora de Química, tres años después, en 1985. La amistad entre ambos derivó a una relación sentimental que llega hasta nuestros días.

