Ángel Garó hace llorar a Verdeliss: "Te quedaste embarazada para entrar en 'GH VIP'"

'GH VIP' ha celebrado este jueves su semifinal, en su gala 14. Uno de los cuatro finalistas (Suso, Asraf, Miriam Saavedra o El Koala) se ha quedado fuera de la carrera por la victoria del concurso conducido por Jorge Javier Vázquez.

El programa tenía como objetivo resolver las cuentas pendientes entre los concursantes. Por eso, Makoke ha subido a la casa a hablar con Miriam.

Los exconcursantes que estaban en plató han comentado lo que estaban viendo, y cuando Verdeliss ha comenzado a opinar Ángel Garó le ha soltado algo bastante feo: "Dejad a Miriam que está embarazada". Y luego ha añadido: "Te quedaste embarazada para entrar en 'GH VIP'".

Tanto ella como la productora han desmentido esta afirmación, y la 'youtuber' ha quedado bastante afectada: "Ángel, no metas a mis hijos, la que he concursado he sido yo. Estoy harta de que los metas siempre".

Ángel abandona el plató

Más tarde, Ángel ha abandonado el plató. Verdeliss, que había llorado durante la publicidad, ha añadido: "Estoy entre el desconcierto y la tristeza. Ángel tiene la inteligencia suficiente para dar donde más duele. Y sabe que si saca el tema de mis hijos me hace mucho daño. Yo podría sacar muchos episodios feos de su pasado, pero no lo voy a hacer".

Jorge Javier, por su parte, se ha puesto del lado de ella: "Dejar a un concursante por los suelos e irte no está bien. Al menos hay que dar el derecho a réplica".

En redes sociales, Ángel ha sido muy criticado. ¿A ti qué te parece, lector?