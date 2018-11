Ángel Garó alardea de la fortuna que ganó y de su importante patrimonio

El humorista y exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ volvió a sentarse en ‘Sábado Deluxe’. En esta ocasión desveló las cantidades de dinero que se embolsó en el momento cumbre de su carrera, cuando era uno de los humoristas más demandados de televisión, que le llevó a tener un importante patrimonio.

Ángel Garó confesó que por una gala especial para la televisión pública se embolsó 65 millones de pesetas, es decir, 390.657 euros.“TVE me pagó por emitir uno de mis espectáculos, grabado en el Teatro Alcalá en 1994, alrededor de los 65 millones de pesetas”, indicó en el programa.

Después continuó relatando que por cada una de sus apariciones en ‘Sorpresa, sorpresa’ llegó a cobrar hasta 24.000 euros “y eran 15 minutos de trabajo”. Teniendo en cuanta que hizo nueve programas con Isabel Gemio, habría recibido unos 216.000 euros.

Ángel Garó: “Mi gran inversión ha sido en 300 obras de arte desde el siglo XV a Picasso”

El exconcursante de ‘GH VIP’ aseguró haber invertido elevadas cantidades de dinero en arte, del que se considera un amante. Ha llegado a poseer una gran colección. “Yo en lo que he invertido ha sido en mi colección de arte que abarca obras desde el siglo XV hasta obras de Picasso. Son unas 300 obras. Esa ha sido mi gran inversión”.

Aunque no sabía cuantificar el valor de tales obras porque “tienen siempre un valor relativo” sí explicó que por si acaso lo tiene todo asegurado.

Convirtió una casa malagueña del siglo XIX en un palacete

Además de obras de arte, tiene un edificio entero en una de las calles más céntricas de Málaga. “Era una casa de teja muy humilde pero en una zona espléndida” en la que ha tenido que invertir mucho dinero para restaurarla. Incluso tuvo que vender una casa que tenía en una exclusiva zona de Boadilla del Monte. “Todo lo invertí en ese edificio. Convertí una casa malagueña del siglo XIX en un palacete”.

Después de estas impactantes declaraciones, los colaboradores del programa le preguntaron por qué seguían trabajando y se había metido en este reality, poseyendo tal patrimonio, a lo que Ángel respondía que todavía no puede vivir sin trabajar. “Lo que sí podría hacer, que a veces me lo planteo, es venderlo todo e irme a vivir a un sitio que me guste y cocinar”, bromeó.