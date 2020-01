Andrea y Óscar inauguran el "edredoning" de 'La isla de las tentaciones' para disgusto de Ismael

'La isla de las tentaciones' se ha convertido en el paraíso del pecado. Tras la reacción de Christofer al ver la traición de su novia Fani, se han consumado nuevas traiciones y venganzas que han puesto en jaque a otras parejas.

Las dudas de Alex tras el acercamiento de Joy a Fiama han hecho pender de un hilo su relación en la hoguera de confrontación. Por otro lado, el rencor que acumulaba Ismael tras el beso de su novia Andrea con uno de los solteros ha culminado en una vendetta.

El lamento de Christofer tras el golpe de Fani

El programa ha comenzado en Cuatro con las imágenes posteriores al grito de "Estefaníaaaaa", que se ha convertido en un fenómeno social. Christofer ha aparecido llorando a mares y completamente destrozado tras el golpe de Fani, aunque ha recibido el apoyo de los otros ennoviados de la casa.

Christofer vivió una situación muy complicada tras poder ver las imágenes de Fani y Rubén https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/GHtUKn2ADn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2020

La tentadora Geniris, que ya echó un cable a Christian en entregas anteriores, ha permanecido también a su lado y ha intentado consolarle. Sin embargo, el Óscar a mejor interpretación dramática se lo ha llevado Álex, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Sin que su novia Fiama se haya besado si quiera con Joy, con el que tiene cierta química, el joven se ha despojado de su coraza y se ha quedado hecho añicos: "Me prometió no hacerme daño, me lo prometió y me lo quise creer".

Me prometió no hacerme daño, me lo prometió y me lo quise creer Álex

Alex y Fiama, a la primera hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones'

El reguero de lágrimas de Álex ha conseguido convencer a sus compañeros de que necesitaba hablar con Fiama. Por ello, todos los concursantes masculinos se han puesto de acuerdo para que él haya sido el elegido para acudir a la hoguera de confrontación, en la que los participantes pueden reencontrarse con sus parejas.

Cuando Mónica Naranjo ha trasladado la decisión de los chicos, Fiama se ha quedado completamente anonadada. Carolina, la novia y socia de negocios de Gonzalo Montoya, ha criticado la elección: "Me parece un poco egoísta porque hay compañeros, como Christofer, que se encuentran peor". Un hecho paradójico, ya que precisamente ha sido Gonzalo quien más ha animado a los chicos a elegir a Álex en vez de a Chistofer.

Me parece un poco egoísta porque hay compañeros, como Christofer, que se encuentran peor Carolina

Mónica ha dejado claro que, en caso de que Fiama no acudiese, tendría que abandonar el concurso. La joven ha aparecido y ambos se han fundido en un fuerte abrazo. "Él es muy intenso, necesita un abrazo y decirle que está todo bien", ha explicado Fiama mientras consolaba a Álex.

Luego, ante cámara, ha dejado caer una frase que deja entrever qué quizás esté un poco harta de su chico: "Si esto me lo hace en casa se lía". Todo ha culminado con un beso de amor que, quizás, tenga fecha de caducidad...

Preliminares interrumpidos entre Fani y Rubén

Las fiestas en Villa Playa y Villa Montaña han comenzado con Andreína conversando con Ismael. Él ha abierto su corazón a la tentadora, pero después ha mostrado su rechazo ante la cámara: "Yo no busco solo una atracción física, que es lo que creo que tengo con Andreína, y lo único que va a haber".

Yo no busco solo una atracción física, que es lo que creo que tengo con Andreína, y lo único que va a haber Ismael

Ya en la fiesta, en la que todos iban vestidos de blanco nuclear por la temática ibicenca, Ismael ha protagonizado un acercamiento con Andrea, otra de las solteras con las que tenía sintonía. Ha aprovechado para hacer un traje a Andreína con su nueva amiga especial: "No me apetece seguir conociéndola ni teniendo citas con ella".

Ismael, a Andrea: "Me gustaría saber si quieres tener citas conmigo" https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/hACQUmY0VX — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2020

Mientras Ismael se acercaba de puntillas a Andrea, su novia homónima lo pasaba de lo lindo con Óscar. Los dos han empezado a besarse fogosamente en la cama, tal y como han hecho minutos después Fani y Rubén. La concursante más polémica del reality y su nuevo amante han tenido que parar después de que el soltero se refrotase contra ella hasta casi provocar un incendio por la fricción.

Él ha salido de la cama con una prominente erección y Fani ha comentado la situación: "Yo le noto que de aquí a nada explota el pobre". Por otro lado, Andrea ha destapado su intención de llegar hasta el final, sexualmente hablando, con Óscar.

Fani y Rubén han estado a punto de hacerlo durante la noche, aunque ella se ha mostrado reticente y ha conseguido resistirse, por el momento.

El primer "edredoning" de 'La isla de las tentaciones'

La venganza de Ismael hacia su novia Andrea se ha consumado durante una noche de fiesta. Mientras su otrora amada se acurrucaba junto a Óscar, él participaba en un juego de alcohol donde ha quedado patente su atracción hacia Andrea la tentadora.

Durante la velada, ambos se han besado varias veces y lo han repetido en el dormitorio de Ismael. Por su parte, Andrea y Óscar han protagonizado el primer contacto sexual de 'La isla de las tentaciones'. Bajo la relativa intimidad de las sábanas, han ocurrido unas misteriosas sacudidas al más puro estilo edredoning de 'GH' que han contribuido a descargar la tensión acumulada. Los usuarios de Twitter se han mofado de lo sucedido.

Parece que Carlota no iba tan desencaminada #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/gO5gzGqnaj — LOOBITO GH 💫 (@LoobitoGH) January 28, 2020

#LaIslaDeLasTentaciones6La sabana de la cama de Andrea pic.twitter.com/FzbObR1a3J — Sandra (@saan_mc) January 28, 2020

Mood analizando los movimientos debajo de las sábanas #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/fDiggO2NCQ — Lu. ✨ (@blairwxldorf_) January 28, 2020

QUE HACEN TOCANDO LA ZAMBOMBA SI NO ESTAMOS EN NAVIDAD #LaIslaDeLasTentaciones6 — Javi García (@Javichu_11) January 28, 2020

-Andrea: Yo solo tengo intención de dormir, Oscar.*Andrea 5 min más tarde:#LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/UTnDQIe4yc — Javi (@OfranciscoJavi) January 28, 2020

La noche de las hogueras calcina a Ismael

En la noche de las hogueras con la que ha concluido este episodio han ocurrido dos hechos princiaples. Christofer se ha mostrado glacial ante las imágenes de Fani mientras que Ismael se ha indignado al ver a Andrea con Óscar: "Siento cierto asco ahora mismo".

Cuando ha llegado el momento de contemplar las sacudidas de Óscar con su chica, Ismael ha tenido que levantarse y marcharse, explicando que no era capaz de ver las imágenes.

Y tú, ¿qué opinas de los últimos sucesos de 'La isla de las tentaciones'?