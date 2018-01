La chirigota que se burló de Andrea Janeiro, cambia su letra: “Es una jartá de guapa”

La chirigota ‘Una corrida en tu cara’ ha tenido que recular y cambiar la letra tras la presión a la que se han visto sometidos y a las medidas cautelares que pidieron los abogados de Andrea Janeiro.

Los letrados de la joven enviaron un requerimiento al grupo exigiéndoles la retirada voluntaria del concurso, además de la retirada del todo el material audiovisual de la chirigota y una disculpa pública. Por su parte, el grupo, puso el asunto también en manos de sus abogados que estudiaron la situación.

La chirigota, queha pasado a cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, ha accedido a la petición de Andrea y se ha visto obligada a cambiar la letra, que comienza así: “Ya salió el torero otra vez, qué faena, así que Andreíta cambia de cadena”.

A continuación explicaban en la canción lo sucedido sin perder la ironía y sentido del humor: “Andreíta nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares. Vaya rollo, al final me como yo el pollo”.

Después, le piden perdón a Andrea y rectifican así sobre su físico: “La niña de Jesulín es un montón de guapa. Es guapa, guapa, guapa, una jartá de guapa. Hoy quiero corregirme. Pido que me perdone. Porque no quiero pagarle a tu madre ‘toas’ las operaciones. Pero tengo algo aquí adentro. No sé si es conciencia o estoy ‘cagao’. Fijarse si aquí hay canguelo. Que el cuplé me lo ha escrito mi abogado. Te pedimos mil disculpas. Ya no te damos más caña. Te animaremos en el certamen de Miss España”.

“Ya no está pixelada y la niña es horrenda”

El grupo recibió muchas críticas tras burlarse en su canción del físico de la hija de Belén Esteban y Jesús Janeiro, y Andrea acabó acudiendo a sus abogados. La anterior versión decía así. “La niña de Jesulín y de Belén Esteban, tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta. Y dice Belén Esteban que ella es muy responsable y muy buena, que la ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faenas, que es muy buena muchacha, y muy limpia la chiquilla, habrá que verla doblando sábanas sin barbilla”, cantaban.