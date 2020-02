Las lágrimas de Andrea y la decepción de Ismael en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' llega a su fin. Las parejas del programa se han reencontrado en una noche de las hogueras donde casi todos han salido escaldados.

Mónica Naranjo, engalanada con un espectacular vestido negro con detalles de pedrería, ha ido recibiendo a los concursantes que han puesto punto final a un reality plagado de infidelidades, conflictos, intereses económicos y acusaciones de montaje.

Ismael y su duro reencuentro con Andrea en 'La isla de las tentaciones'

Ismael y Andrea han sido la primera pareja en sentarse frente al fuego. Han comenzado fríamente, sin ni si quiera mirarse. La joven ha expresado que tenía ganas de que llegase este momento para "aclarar sus sentimientos" después de haber protagonizado el primer edredoning de 'La isla de las tentaciones'.

El joven, con bastante madurez, ha intentado calmar la situación: "Has hecho lo que has sentido, no te sientas culpable por nada". Andrea ha comenzado entonces a intentar disparar reproches: "Ha intentado hacerme daño yéndose con otra chica".

Ver a tu novia meterse con otro hombre en la cama en varias ocasiones no es fácil Ismael

Ismael, bastante molesto después de la infidelidad de su chica, ha decidido ser franco: "Ver a tu novia meterse con otro hombre en la cama en varias ocasiones no es fácil. Tú sí que igual hubieses actuado por despecho, pero yo no soy así". Además, ha asegurado que no está enfadado, sino decepcionado.

Las imágenes de Andrea con Óscar indignan a Ismael

Por si no hubiese tenido suficiente con todo lo mostrado en las hogueras anteriores, Mónica Naranjo ha dado paso a un resumen de todos los encuentros sexuales de Andrea con Óscar, para disgusto de Ismael.

¡Así han reaccionado Ismael y Andrea al ver las imágenes! https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/FX935CUu6q — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Mientras la tablet de Mónica enseñaba lo que parecía ser el tráiler de una película erótica, ella ha intentado justificarse: "He abierto los ojos y me he dado cuenta que no estábamos tan bien como yo pensaba".

No he venido a un campamento porno y es lo que parecen sus imágenes Ismael

Ante semejantes palabras, Ismael se ha enfadado y ha estallado: "No he venido a un campamento porno y es lo que parecen sus imágenes". Mientras tanto, Andrea se ha echado unas risas mientras su chico se desquiciaba y él le ha dado otro zasca: "Ella se siente orgullosa de ese comportamiento, a mí me daría vergüenza".

Seguidamente, Mónica ha mostrado las imágenes de Ismael tonteando con Andrea, la tentadora. Su novia ha intentado afear su actitud pero, en un esfuerzo intelectual mayúsculo, se ha dado cuenta de que la actitud que estaba teniendo con su chico después de haberle sido infiel varias veces no tenía ni pies ni cabeza.

Para culminar, Ismael ha decidido marcharse solo de 'La isla de las tentaciones' y le ha dedicado unas bonitas palabras a Andrea: "Como persona lo que te haga falta, como pareja me has fallado". Ella, como era evidente, se ha ido con Óscar a vivir la vida loca.

Álex y Fiama, el gran "drama" de 'La isla de las tentaciones"

Alex y Fiama han llegado a la hoguera para seguir con su paripé. Su conflicto, provocado por las acusaciones de montaje, ha vuelto a relucir durante el encuentro. Ella ha sido quién más enfadada se ha mostrado y le ha negado un abrazo. Ha procedido, entonces, a disparar preguntas como una metralleta.

Han comenzado a discutir cuando ella ha sacado el tema de Julián, el tentador al que Álex reveló sus supuestos planes en 'La isla de las tentaciones'. Mostrando sus dotes como actriz de microtreatro, ha armado una especie de discusión sin ningún sentido: "Yo no me como ni una mierda más de que se desconfíe de mi porque a ti te da la gana".

¿Qué te parece la explicación que ha dado Álex sobre su conversación con Julián? https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/Txn86DvUOS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

En mitad del vodevil, Naranjo ha dado paso a las imágenes de Fiama con Joy. Álex ha hecho como que lloraba, pero se le ha pasado muy rápido. Instantes después, han llegado los vídeos del extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' en los que hacía unas bromas que rayaban el machismo y el más absoluto ridículo.

El último tramo de reencuentro ha sido un monólogo de Álex pidiendo disculpas a Fiama: "Quiero cambiar para darte el cien por cien de mí". A pesar de la "tragedia" los dos han decidido volver juntos a España.

Y tú, ¿qué opinas de la decisión de Andrea? ¿Y de la reconciliación de Fiama y Álex?