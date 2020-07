Así es la hija 'instagramer' de Andoni Ortuzar (PNV): muy joven, sexy y familiar

Andoni Ortuzar (53), presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), es muy celoso con su vida privada, tanto que apenas conocemos datos personales y familiares de él. El periodista y político español, también vicepresidente del Partido Demócrata Europeo, no es dado a compartir fotos suyas en las redes sociales, algo que sí hace su hija, Garazi Ortuzar.

La joven, estudiante de Periodismo Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un perfil de Instagram que siguen nada menos que 24.500 personas. Te contamos lo más destacado de la veinteañera, que suele desvelar además mucha información sobre su familia.

Las fotos de Garazi con su padre, Andoni Ortuzar

Garazi Ortuzar es muy dada a compartir instantáneas con su padre. En todas ellas les vemos en una actitud cariñosa, lo que deja claro que la relación entre ambos es maravillosa.

Andoni Ortuzar suele coger a su hija para hacer las fotos, algo que llama la atención debido a la edad de la joven.

Garazi Ortuzar ama a su padre: "Te quiero continuamente"

Además de las fotos repletas de amor, Garazi publica textos acerca de su padre, como este de junio de este año: "Qué suerte haber sido educada en valores y principios totalmente opuestos. Qué fortuna haber crecido entre tus cálidos brazos y tus chistes malos. Y qué reconfortante saber que me has inculcado la empatía de la que muchos presumen y muy pocos tienen".

"Es una suerte disfrutarte y admirarte como padre, como persona que se desvive a diario por impulsarme en todas y cada una de mis decisiones aun sabiendo que pueden no ser las mas acertadas, pero son las mías, y por suerte o desgracia, la perseverancia que he visto toda la vida en ti ha acabado siendo uno de mis rasgos principales", continúa.

Eres un ser humano excepcional, inteligente y brillante. Con respuestas para todas mis rebuscadas preguntas. Te quiero continuamente, incluso cuando las cosas se me complican por todo lo que conllevas

"Me has enseñado lo que significa la seguridad en uno mismo, en hacer oídos sordos y no mirar atrás, y me has hecho entender que a la gente que te quiere mal, solo tienes que desearle el bien. Eres un ser humano excepcional, inteligente y brillante. Con respuestas para todas mis rebuscadas preguntas y rompecabezas que para mí parecen no tener solución y para ti están resueltos en un abrir y cerrar de ojos... Te quiero continuamente, incluso cuando las cosas se me complican por todo lo que conllevas, te quiero todavía más cuando eso pasa", finaliza.

Andoni Ortuzar es la "mayor inspiración" de su veinteañera hija

En marzo de 2020, la joven le dedicó otro texto parecido, acompañado por una foto de ambos: "Gracias por confiar en mí en silencio, por enseñarme lo que de verdad importa, por ser fiel a tus ideales y perseguirlos hasta el final y conseguir que quiera seguir tu ejemplo aunque sea con distintos principios e ideas, por ponerme límites aun sabiendo que me los iba a saltar, también por hacerme ver que que las decisiones más importantes son las que menos gustan, pero las que mejor hacen".

Gracias por ser padre pero también amigo. Te quiero más que a nadie en este mundo

"Gracias por ser padre pero también amigo, por tu saber estar e incluso tu tontería en el sofá de casa, por aguantar y arreglar, reñir y cuidar, escuchar y vacilar, por ser tú y hacerme ser yo a base de borrármelo todo y tener que volver a escribirlo treinta veces hasta exprimir la mejor versión de mí", añade.

"Te quiero más que a nadie en este mundo y en todos los que existan, eres mi mayor fuente de inspiración, señor Andoni".

Garazi, una 'instagramer' sexy y con muchos tatuajes

Al margen de los post dedicados a su padre, líder del PNV, Garazi destaca como 'influencer' e 'instagramer' por colgar muchas fotos sexies y presumiendo de cuerpazo.

A juzgar por las instantáneas, es una joven que dedica mucho tiempo a su cuidado físico, pues luce un cuerpo estilizado y tonificado. Además, vemos que es una apasionada de los tatuajes, pues tiene bastantes.

Te dejamos algunas de las fotos del perfil de la estudiante de Periodismo:

Y esto es todo, ¿qué opinas?