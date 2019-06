Anabel Pantoja incendia las redes con su 'topless' en la playa

No hay semana que Anabel Pantoja no dé que hablar. En esta ocasión, la sobrina de Isabel Pantoja ha incendiado las redes sociales con su 'topless' en la playa. La joven ha publicado una fotografía en su Instagram que no ha pasado desapercibida para nadie.

El 'topless' de Anabel Pantoja

"El mar pone a todo el mundo en su sitio", ha escrito Anabel junto a la siguiente fotografía en la que aparece en 'topless' pero cuidando que no se le vea nada.

La foto ya tiene más de 45.000 'me gustas' y decenas de comentarios positivos, como: "Para mí eres un ejemplo a seguir, no sé por qué tenemos que escondernos las mujeres normales de verdad, ¡tienes un cuerpazo! Sigue así", "¡que viva lo natural! u "olé tú, a quien no le guste que no mire".

Esta no ha sido la primera foto que Anabel ha subido sin la parte de arriba del bikini. En marzo publicó esta:

Diseñadora de ropa de baño

Además de trabajar como colaboradora en 'Sálvame', la prima de Chabelita y Kiko Rivera ha lanzado su nueva línea de bañadores. Una ropa de baño que está teniendo bastante éxito, sobre todo porque la tonadillera luce muchos de los diseños de su sobrina en 'Supervivientes'.

