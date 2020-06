El dineral que gana Anabel Pantoja por publicar fotos en las redes y en 'Sálvame'

Anabel Pantoja, de 33 años, no es la típica influencerde medidas perfectas pero el dineral que se embolsa no tiene nada que enviar a las cuentas de sus rivales.

María Patiño fue la encargada de revelar la elevada cantidad de dinero que recibe la sobrina de Isabel Pantoja por sus publicaciones: unos 20.000 euros al mes.

¿Cuánto gana Anabel Pantoja en Instagram?

La colaboradora de ‘Sálvame’ y presentadora de ‘Socialité’ asegura que Anabel Pantoja el mes que menos gana son 4.000 euros y explica que esta cantidad la podría haber ganado por tan solo "tres stories en una mañana" con una marca con la que ella misma ha llegado a trabajar.

Kiko Hernánez señalaba que Anabel es adicta a las redes sociales y criticaba que publique todo lo que hace en ellas. Las elevadas cantidades de dinero que recibe podrían ser la causa. "Conozco a la persona que le lleva las redes sociales, su community manager. He trabajado con él. Conozco los beneficios aproximados mensuales… Y el enganche [a las redes] de Anabel se traduce en un pastizal. Conozco la empresa. Conozco las marcas. Y aproximadamente, si no todos los meses, conozco el dinero que gana Anabel. Es una empresa en la que trabaja mucha gente de televisión. Está en el top número 1 y lo gana", ha explicado Patiño.

Después ha continuado explicando: “Es una preceptora creíble por su autenticidad, no vende lo que no es. Es un perfil de una chica normal, rellenita, no es la típica top model".

Anabel ha conseguido tener tantos fans desde que comenzó a salir en 'Sálvame', por su paso por 'Gran Hermano VIP' y por su gracia y desparpajo en los vídeos que ha publicado durante el confinamiento en los que ha mostrado bailes de todo tipo.

Ver esta publicación en Instagram Pantosensualidad ... @theweeknd Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 18 May, 2020 a las 11:04 PDT

¿Cuánto cobra en 'Sálvame'?

A los 20.000 euros al mes que gana por los post que publica en las redes sociales hay que sumarle lo que gana en 'Sálvame'. Aunque en enero de 2020, el programa no renovó el contrato que tenía como colaboradora, sí la siguen llamando y va de forma puntual cuando hay alguna polémica relacionada con ella o con su familia Pantoja. Por ello estaría cobrando entre 400 y 600 euros.

Por ejemplo, esta semana ha ido varios días para hablar del polémico vídeo que publicó en las redes sociales y que luego eliminó pero ya era tarde. En él se ve a Anabel Pantoja un tanto perjudicada por el alcohol, en el que discute con sunovio Omar, 'el negro' y le acaba hablando muy mal. Algo por lo que ha pedido disculpas, avergonzada.

En enero de 2019, estuvo recibiendo 720 euros por cada programa al que iba. La dirección del programa le subió el caché a Anabel Pantoja en esa fecha ya que anteriormente cobraba 600 euros diarios, según publicó 'El Español'. Por tanto, con tan solo dos días que iba a la semana a 'Sálvame', la prima de Kiko Rivera se estaría embolsando nada menos que unos 5.760 euros.