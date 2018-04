Las redes se ceban con el generoso escote de Anabel Pantoja en la Feria de Abril

A la sobrina de Isabel Pantoja, de 31 años, le ha caído un aluvión de críticas en las redes sociales por unas imágenes que ha publicado de ella, vestida de flamenca, en la Feria de Abril, en las que luce un gran escote, que los usuario consideran “ordinario”, excesivo” o que le queda “dos tallas más pequeño”.

Durante estos últimos días, Anabel Pantoja ha lucido diferentes vestidos del diseñador Alonso Cozar, todos ellos con un detalle en común: un generoso escote. Algo que ha llevado a los usuarios a cargan contra ella, y más, después de posar con un vestido azul con flores y volantes fucsias.

Algunas de las críticas que se pueden leer en el perfil de la prima de Kiko Rivera y Chabelita son estas: “Enseñar el tetamen de esa manera tan ordinaria queda feo y chabacano en este siglo y en el paleolítico”, “Es un culo o son tetas”, “Horrible las tetas al aire”, “Qué horror de tetas te las vas a reventar”, “la circulación bien o qué”, “No merece la pena por enseñar las tetas, vestirse de ordinaria”, “Qué vestido tan horroroso con ese escote y esas tetas espachurradas es que no se mira al espejo”, “Ese vestido es dos tallas más pequeño Anabel, no queda elegante”, “Que poca elegancia”, “Te van a explotar las tetas o se me hace a mi?”, “No sé cómo puede respirar”, ¡Qué horror de tetas te las vas a reventar”, “Siento decir que el escote muy feo y muy artificial! Un poquito menos y hubiese estado preciosa… para ir guapa hay que insinuar, no enseñar todo”. (No te pierdas la galería de imágenes).