El dardo de Anabel Pantoja a su prima Chabelita: "Siempre he estado a su lado, ella no tanto"

Isa Pantoja sorprendía con una portada en la revista Lecturas en la que, además de mostrar su casa en el Puerto de Santamaría, lanzaba multitud de dardos contra su prima Anabel. En ella, aseguraba avergonzarse de ella tras el directo que protagonizó en Instagram y en el que la sobrina de la tonadillera se encontraba con unas cuantas copas de más.

El vídeo en el que Anabel gritaba a su pareja de malas formas corrió como la pólvora y Chabelita dejaba claro en su entrevista que si hubiera sido ella la que hubiera hecho ese directo, Isabel Pantoja la habría "crucificado"porque le exige mucho más a ella que a su prima (como es obvio). La sobrina de la cantante expresaba estar "muy dolida", pero no dudaba en contestar: "No entiendo por qué dice algunas cosas. No quiero entrar en el tema, pero yo jamás he hablado mal de ella".

La aludida no daba crédito a lo que escuchaba y es que el cantante fue a la islas para grabar un videoclip y no porque ella le hubiera invitado: "Yo trato a mis primos por igual", explicaba. Pero lo cosa no acababa así. Anabel acudía al plató de Sálvame sin saber lo que había dicho realmente su prima y no quería sacar conclusiones demasiado rápido.

"Me avergüenzo de Anabel" o "yo ahora doy menos problemas que ella" eran algunos de los titulares con los que Isa Pi criticaba cómo su prima hablaba a su novio cuando él le pedía que se fuera a la cama. Y aunque la prima de Chabelita no quería hablar mal de ella, terminaba por lanzarle también algún revés: "Yo siempre he estado a su lado, ella no tanto. Pero bueno, yo he tenido a otras personas cuando lo he necesitado".

"Me ha dolido bastante"

Sin embargo, lo que más le dolía era lo que decía sobre su novio.Chabelita aseguraba que Omar debía de querer mucho a Anabel para aguantar ese tipo de contestaciones y la sobrina de la cantante no daba crédito a lo que leía en la entrevista: "Me ha dolido bastante porque sabe que he encontrado mi puñetera felicidad, igual que la que tiene ella. Sabe que estoy ahí siempre para todos y ahora que he encontrado una vida tranquila, feliz… No entiendo nada".