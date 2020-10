Anabel Alonso siempre ha sido muy discreta con su vida privada, hasta este miércoles, cuando ha desvelado en una entrevista en Cadena Ser el drama familiar que está viviendo con su madre, de 92 años.

La actriz ha asegurado que lo más duro para ella de esta situación impuesta por el coronavirus es no poder estar con su madre, quien se encuentra en una residencia: "Mi madre es lo que peor llevo de todo esto. Afortunadamente pasó el Covid-19 asintomática, tenía anticuerpos. Pero, aunque no se la ha llevado la Covid, noto que en cierto modo se la está llevando".

El drama familiar de Anabel Alonso tras la pandemia del coronavirus

Anabel, que tiene un hijo llamado Igor con la dramaturga Heidi Steinhardtha, se entristece al recordar lo poco que ve su madre a su nieto: "Ayer precisamente estuve con ella, me dejaron verla durante una hora, porque se dan cuenta de que la soledad es muy dura. No se están enfermando de Covid, porque lo están haciendo muy bien para que no entre por esa puerta, pero esa soledad… No sé qué es peor. Ayer fue la primera vez que no me reconoció. Hasta ahora todo iba más o menos, tenía días más o menos animados, pero iba… Durante la visita le preguntaba ‘¿te acuerdas quién soy? Y no hubo manera", ha confesado.

"El Covid no se la ha llevado, pero se la ha llevado. Y yo puestos a elegir, mira, después de vivir 92 años, todo lo que ha batallado… Pasarte tus últimos meses recluida de vida, ¿es calidad de vida? No puedo elegir y no puedo sacarla a pasear o a tomarme algo en una terraza con todas las precauciones posibles, no puedo elegirlo, pero sí pudiera lo haría, hasta aquí hemos llegado", ha finalizado.