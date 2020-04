Ana Rosa Quintana ha dado un buen susto a sus seguidores y espectadores de El programa de AR. La presentadora, de 64 años, abandonaba el plató de Telecinco este miércoles en mitad de la emisión, y tuvo que ser sustituida por Patricia Pardo.

Ahora, en plena pandemia de coronavirus, saltaron todas las alarmas. ¿Estaba Ana Rosa contagiada? ¿Qué le había pasado realmente? ¿Es grave?

Ante la preocupación suscitada, tanto la comunicadora como la cadena han dado una versión oficial.

Preocupación por Ana Rosa Quintana por estar enferma en su casa

Ana Rosa Quintana, que ya estaba afónica el miércoles, no ha acudido tampoco este jueves a su programa. No obstante, ha querido tranquilizar a toda la audiencia y a sus miles de fans, aclarando que lo que le ocurre no es Covid-19, sino faringitis.

"Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo", escribía la protagonista de la noticia este miércoles.

Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) April 22, 2020

Enferma de faringitis

La faringitis, dolencia que padece Ana Rosa, es una inflamación de la garganta o faringe a menudo causada por una infección bacteriana o vírica. Provoca molestia, dolor o carraspera en esta zona, de ahí que la persona que lo padece se encuentre afónica.

Esperemos que se recupere pronto y que este viernes, como ha anunciado, regrese al programa.