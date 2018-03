Ana Rosa Quintana suscita la polémica y las críticas al cancelar a última hora su programa

Mientras algunas presentadoras ya habían anunciado que este jueves no acudirían a trabajar y se sumarían a la huelga feminista del 8M, el caso de Ana Rosa Quintana ha despertado una gran polémica en las redes sociales, ya que canceló la emisión del programa a última hora y en su lugar se ha emitido ‘La Voz Kids’.

Media hora antes del comienzo de ‘El programa de Ana Rosa’, la presentadora escribía este mensaje en Twitter: “Si las mujeres paramos, que se note. No hay El programa de AR’. Los propios compañeros de ‘AR’ se han enterado a las 6:30 de la mañana del cambio.

En algunos de los mensajes de las redes se puede leer que se ha visto obligada a hacer la huelga al haberse quedado tirada por las técnicas que trabajan en el programa, algo que la propia Ana Rosa ha desmentido. “Siento decepcionarte. La decisión ha sido mía y la cadena me ha apoyado. Había programa y equipo”, ha escrito.

Sin embargo, a algunos usuarios no les convence el razonamiento ya que le han recordado que el pasado miércoles ella anunció que habría programa y que lo abandonaría en un momento de la mañana para poder ir a la concentración y leer el manifiesto de las periodistas, con motivo de la huelga, al que se sumó desde el principio por considerarlo “apolítico”.

Ana Rosa se ha estado defendiendo de las críticas que recibía en Twitter. Una persona le acusaba de sumarse a la huelga porque puede permitírselo económicamente, a lo que ella le ha contestado: “No hablamos solo por nosotras, sino fundamentalmente por la igualdad y los derechos de las que peor lo tienen”.

Su compañero y copresentador del programa, Joaquín Prat, también se ha sumado al movimiento feminista con este mensaje: “Por la igualdad, contra el terrorismo machista y la brecha salarial”.

TVE sin programa por la mañana y Espejo Público ha emitido pero con presentador

En Antena 3, Susanna Griso se ha sumado también a la huelga, con otras compañeras de programa, y en su lugar, ha estado presentando el espacio su compañero Albert Castillón.

Por su parte, en TVE no ha habido ‘Los desayunos de TVE’, presentado por María Casado, y ha sido sustituido por ‘Los desayunos de TVE’, debido a un grupo de trabajadoras de TVE que han ‘impedido’ la emisión. “¡Buenos días! Las chicas de La Mañana de Tve y compañeras de la parte técnica de Prado del Rey, hemos conseguido que el programa no salga (a pesar del empeño de nuestros jefes en hacer el ridículo). Si alguna estáis por aquí, no sabéis lo orgullosa que me siento de vosotras”, han escrito.

Más presentadoras que se han sumado a la huelga

Otras presentadoras como Alba Lago, de Telecinco; Ana Ibáñez, en TVE y Lorena García y María José Sáez, en Antena 3 también se han sumado a este parón ‘histórico’, como lo han catalogado muchas.

Carlota Corredera también se ha sumado a la huelga. “Hoy 8M NO presentaré @cambiame, me sumo a la huelga porque soy una trabajadora privilegiada pero no siempre fue así, hoy paro por las que no pueden hacerlo, paro por las que no pueden conciliar, paro por todas las mujeres de mi vida, hoy paro porque esto no hay quien lo pare”, ha escrito.