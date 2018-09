Ana Rosa Quintana habla de la detención de su marido en su regreso a televisión

La periodista se ha incorporado este lunes 10 de septiembre tras disfrutar de sus vacaciones. En su primer día de programa ha tratado del tema de la detención de su marido, el empresario sevillano Juan Muñoz, el pasado 31 de julio y puesta en libertad el pasado 2 de agosto. Un tema que no se trató en Mediaset el día que saltó la noticia hasta tres días después, cuando ya se pronunció Ana Rosa Quintana en Twitter y a través de un comunicado, un día después de que le pusieran el libertad.

Un mes y diez días después, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ da dado la cara y ha hablado sobre este delicado asunto para ella: “Cuando volvió a casa sin medidas cautelares fue un mensaje tranquilizador para mí” y añadía: “Yo siempre doy la cara y comparto las cosas en este programa y con ustedes”.

“Éste no ha sido el mejor verano de mi vida”

Después ha confesado: “Éste no ha sido el mejor verano de mi vida, aunque hace 4 años murió mi madre en julio y eso si es un dolor para toda la vida” y ha reconocido que en estos meses ha vivido “momentos de incertidumbre y preocupación”. “Ahora las cosas van solucionándose y quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez, que nadie les ha extorsionado”, ha indicado.

Ana Rosa ha aclarado: “Mi marido está colaborando con la justicia, dejemos que jueces, abogados y fiscales hagan su labor” pero ha explicado que este tema, al ser un asunto personal, prefiere no abordarlo en el programa: “Ustedes tienen que comprender que yo no soy la persona más adecuada para informar de un tema que afecta a mi familia, con sinceridad, porque no puedo ser objetiva”. Ha aclarado que “este programa informará de lo que requiera la actualidad” pero ella no será quien lo haga.

Por último ha querido agradecer los mensajes de apoyo y cariño recibidos y el trato de sus compañeros de programa y de profesión Así mismo, ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido durante las últimas semanas: “Gracias por los mensajes de compañeros, cadena y equipo. Me he sentido muy arropada”.

Junto al marido de Ana Rosa, también detuvieron en Madrid a su hermano y al abogado de ambos por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión, en el marco del llamado caso Villarejo.

A los detenidos se les acusaba de haber contratado los servicios del ex comisario para chantajear a una tercera persona e intentar recuperar así una deuda. Ana Rosa también ha aludido a este asunto: “Lo que sabía es que desde hace 10 años un hermano de Juan y otra persona tenían un pleito con Hacienda”. (Aquí puedes ver el vídeo de sus declaraciones en el programa).