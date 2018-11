Ana Rosa Quintana explica el motivo que le ha llevado a faltar al trabajo.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ faltó a trabajar el pasado 19 de noviembre y su ausencia provocó que saltaran las alarmas ya que en 15 años que lleva al frente del programa no había faltado nunca.

Este martes, Ana Rosa Quintanaha vuelto a ponerse delante de las cámaras y, durante la conexión con Sonsoles Ónega, aprovechó para explicar el motivo que le había llevado a no acudir al trabajo el día anterior.

Ana Rosa Quintana explica su ausencia: “No me podía mover del cuarto de baño”

“Hola Ana Rosa, qué bien te veo, que para un día que faltas, fíjate la que se ha liado”, le ha preguntado la periodista.

La presentadora respondía a continuación: “Bueno, pues mira, aprovechopara decir que hombre, una es humana y bueno pues ya saben ustedes el virus gastrointestinal que hay ahora, aquí yo sigo [risas] con mi esto [coge una botella de Aquarius del suelo] pero me encuentro fenomenal, muchas gracias. Es que es verdad que en casi 15 años no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible, no me podía mover del cuarto de baño”,ha explicado la presentadora de Mediaset.

Sonsoles le respondía: “Ay, pobre, esa es la prueba de lo muchísimo que te queremos y te echamos de menos, que para un día en 15 años que faltas, mira la que se ha liado”, haciendo referencia a que la noticia de su ausencia en el programa apareció en todos los medios y fue muy comentada en redes sociales.

Después Joaquín Prat le ha preguntado sorprendido a la presentadora si no había faltado nunca en tanto tiempo, a lo que Ana Rosa le ha contestado con humor que “algún puente” se había cogido.

El único día que Ana Rosa ha faltado al trabajo, antes que éste, fue el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, fecha en la que decidió que no se emitiera el programa para acudir junto a su equipo a la manifestación multitudinaria que se organizó. A la huelga feminista también se sumó su rival Susanna Griso aunque en su caso sí emitieron el programa pero lo presentó Albert Castillón.