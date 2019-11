Ana Obregón carga contra 'MasterChef Celebrity': "Amenazaron con denunciarme"

Ana Obregón pasó brevemente por la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity', pues fue la primera expulsada. Más tarde fue 'repescada', siendo nuevamente eliminada. A pesar de que su participación fue corta, la actriz no guarda un buen recuerdo del 'talent' culinario de La 1 de TVE.

La también bióloga ahora se ha despachado a gusto contra el programa: "No había visto nunca 'MasterChef Celebrity' y menos ahora, cuando he participado. Luchar por freír mejor la croqueta como que no... Yo lucho por que mi hijo se cure del cáncer", ha confesado a 'El Español'. Pero eso no ha sido lo más grave...

Ana Obregón cuenta que 'Masterchef' la amenazó

Obregón ha contado también que cuando su hijo estaba hospitalizado, tenía que viajar a Vitoria para una de las pruebas, pero no estaba dispuesta a dejarlo solo, aunque se vio obligada a ello.

"Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Le dije a la organización que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro. Pero más tarde recibí un burofax en el que amenazaban con denunciarme si no iba a Vitoria", ha dicho.

A pesar de esto, la actriz ha asegurado que no está "enfadada con ellos" porque no tiene "fuerzas": "La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos".

¿Qué opinas de todo esto? ¿La historia hubiera sido diferente si ella hubiese dicho que se trataba de la salud de su hijo? Suponemos que sí...