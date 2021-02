Ana Obregón, de 65 años, está muy enfadada tras conocer que parte del Gobierno, concretamente Podemos, ha convocado manifestaciones con motivo del Día de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo (8-M).

La actriz y presentadora ha cargado contra la ministra de Igualdad por querer que se hagan estando en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, a pesar de que sigan las recomendaciones de Sanidad de un límite de 500 personas.

Obregón se ha mostrado más crítica y ha arremetido duramente contra Irene Montero, pareja del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, metiéndose con su vida personal y recordándole lo fácil que lo ha tenido, -tiene "niñera pagada", un chalet en Galapagar y un ministerio-, frente a otras mujeres como Ana, que ha tenido que luchar sola frente a muchas dificultades incluida la enfermedad y muerte de su hijo Álex Lequio.

"Voy a refrescarle la memoria porque a veces las neuronas con tanto lío nos van despacio"

Obregón ha comenzado escribiendo en su cuenta de Instagram: "El 8M es el día internacional de la MUJER. La ministra de Igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio.

Después explicado por qué es un error que se celebre y enumera cuatro puntos. En ellos recoge un estudio científico que "demuestra que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes", que el ministerio de Montero celebró la manifestación "con el apoyo del presidente", en contra del criterio europeo "que desaconsejó celebrarlo".

También le recuerda que el número de muertos en España el miércoles fue de "400 personas", que las mutaciones "son las más letales sobre todo en gente más joven" y señala que "desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones".

Ana Obregón, a Irene Montero: "No añadas más tumbas a la mala gestión del Gobierno"

La expareja de Alessandro Lequio, critica a Montero por su irresponsabilidad: "Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando".

No asistir no significa que no seamos feministas, es querer evitar más muertes"

Obregón le envía un mensaje a Irene Montero: "Por favor no añadas más tumbas a la mala gestión del Gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo ,Irene.

“No he tenido una niñera pagada con dinero público ni a Pablo para comprarme un chalet”

Entonces, viene la parte en la que Ana Obregón ha arremetido duramente contra Irene Montero, metiéndose con su vida personal y lo fácil que lo ha tenido todo: "una niñera pagada con dinero público", un chalet "comprado" por Pablo Iglesias y el que le hayan dado un ministerio.

"De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar ( Como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte) , una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento".

Para finalizar manda un mensaje a todas las personas, sobre todo a las mujeres, protagonistas de este día. "Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos, ha escrito.

Junto al texto ha publicado una foto de ella, muy guapa, con abrigo, sujetándose en un árbol. También ha ha compartido otras imágenes que son recortes de titulares de diferentes medios para documentar lo que ha expuesto como: “Montero promociona su plan de conciliación mientras paga a su niñera-alto cargo con fondos públicos”, “Las feministas de Podemos convocan decenas de manifestaciones en Madrid para el Día de la Mujer pese al coronavirus”, “La factura del 8-M: adelantar el confinamiento habría evitado el 80% de las muertes por coronavirus”, “Si se hubiera confinado a España un día antes del 8M, se hubiera evitado el 62% de los casos de coronavirus” y “Las marchas del 8-M se celebraron el contra del criterio de la agencia europea”.

El pasado 4 de febrero, que se celebraba el Día mundial contra el cáncer, Ana se mostró muy crítica también con el poco dinero que el Gobierno destina a la investigación en España.

Compartió una imagen de ella junto a su hijo Aless, junto a este mensaje: "Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO. Más de 20.000 científicos españoles han tenido que colgar las batas por falta de subvenciones para sus proyectos de investigación. La investigación salva vidas. España es uno de los países que menos dinero invierte en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares".

Después arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Por eso la Medallita que se ha colgado el gobierno por aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España. Yo digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo. Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa. Como decía mi niño: Animo Luchadores!! ".