'Hormigas Blancas' y su polémico homenaje a Ana Obregón

'Hormigas Blancas' ha regresado, esta vez presentado por Carlota Corredera. Esta nueva edición del programa ha estado marcada por haber hecho un 'homenaje' a la actriz española Ana Obregón el cual ha tocado su vida personal, hasta puntos de suma sensibilidad.

La actriz y presentadora está atravesando un momento muy duro en el ámbito personal luego de que "su vida", su hijo Álex Lequio falleciera el pasado mes de mayo con 27 años de edad debido a un cáncer. Hormigas Blancas hizo uso de un vídeo recuperado del 14 de del 2011 del programa 'La Caja Deluxe', en las que Obregón comentó cómo creyó que sería su vida en este 2020.

En esa entrevista que se le hizo en el 2011, se le preguntó cómo veía su vida el 28 de julio del 2020, a lo que Obregón contestó "que seguimos toda la familia unida, que no falte ninguno. Que mi hijo acabó la carrera y es un economista brillante. Que he encontrado un amor. Me gustaría ese año ser feliz porque decidí serlo".

Es mi vida, cuando lo vi entendí por qué estaba aquí", comentó Obregón

De igual forma, en aquella entrevista fue preguntada qué significa su hijo Álex para ella, a lo que la actriz contestó que "es mi vida. Cuando lo vi entendí porque estaba aquí".

Estas imágenes fueron reproducidas en 'Hormigas Blancas', hecho que causó mucha polémica en las redes sociales debido al delicado tema que estaban tocando en un momento en el que Ana Obregón continúa sufriendo la pérdida de su hijo Álex.

Además de los vídeos anteriormente mencionados, el homenaje también hizo hincapié en la carrera Obregón, pasando por sus inicios en las televisión como actriz, su vida amorosa y el suceso que tuvo con los paparazzis y su hijo Álex.

Tendencia en las redes

Cuando su hijo tan solo tenía dos años de edad, Ana Obregón se encontraba en un estacionamiento cuando un grupo de periodistas se acercaron a ellos con botes de spray de nieve (regresando la broma que la actriz había hecho un tiempo antes), sin embargo, el momento se caldeó luego de que un poco de la nieve le cayera en la cara a Álex, causando que este empezara a llorar y su madre perdiera el control, e insultara a los periodistas.

💥SHOCK CON ESTE MOMENTO.Ana Obregón versus los periodistas. Lo que comenzó como broma, acabó en un desafortunado conflicto. | #HormigasAnaObregónpic.twitter.com/3sK15mtzoW — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) July 26, 2020

En su programa del pasado domingo, 'Hormigas Blancas' registró 13,1% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores. Después de finalizar, el programa fue tendencia en diferentes redes sociales por haber seleccionado a Ana Obregón para su primera programa, al creer que lo hacían tomando ventaja de la muerte de Álex Lequio.